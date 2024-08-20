Бедные люди никогда не будут вкладывать деньги в ЭТО: что нужно покупать, чтобы разбогатеть

Бедные люди могут зарабатывать мало из-за неправильного мышления

Есть вещи, которые всегда готовы покупать богатые люди, однако бедные никогда не смогут отважиться на их приобретение. И дело даже не в том, что людям среднего достатка не хватает денег, а в мышлении. Бедных людей от богатых отличают привычки, а не размер заработков.

Именно эти покупки и инвестиции помогают богатым людям приумножать свое состояние. Об этом рассказали на newtraderu.com.

Покупки богатых людей

Инвестиции в обучение и образование

Для богатых людей личностное развитие и непрерывное обучение – ключ к успеху. В то время многие люди среднего класса считают образование после школы фундаментом и останавливаются на нем. Человек, постоянно обучающийся, получает в дальнейшей жизни гораздо больше возможностей.

Новые впечатления и путешествия

Часто представители среднего класса выбирают мгновенные удовольствия, которые хоть и приносят новые впечатления, но не имеют большой ценности. Состоятельные в то же время выбирают для себя дорогие поездки, экзотические места, изысканные блюда в ресторанах и путешествия. Такие уникальные затраты обеспечивают более длительное удовлетворение, чем любые материальные блага.

Инвестиции в высококачественные активы

Если бедные люди совершают необдуманные покупки и пытаются порадовать эго дорогими материальными вещами, богатые вкладывают деньги в высококачественные активы. Таким образом, они приумножают свои доходы, ожидая, что активы поднимутся в цене. Распространенные примеры – недвижимость, произведения искусства, предметы коллекционирования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стать богатым в два шага. Мы поделились финансовыми лайфхаками.