Як стати багатшими у два кроки: прості фінансові лайфхаки

Примножити свій капітал і навіть вийти з боргової ями допоможуть ці правила

Хто не мріє стати мільйонером? Проте реальність така, що миттєве багатство неможливе. Для досягнення фінансового успіху потрібне постійне ухвалення вірних фінансових рішень.

Про це говорять експерти видання economic times. Розповідаємо про два фінансові правила, яких слід дотримуватися, щоб вийти з боргової ями та покращити своє матеріальне становище.

1. Слідкуйте за своїми витратами

Складання бюджету є обов’язковим. Єдиний спосіб заощадити гроші або уникнути боргу – відстежувати свої витрати. Ви можете встановити для себе щомісячний бюджет — оренда, щомісячні рахунки, які вам потрібно сплатити, потреби, бажання та заощадження. Потреби – це транспорт чи їжа, а бажання – це ваші дискреційні витрати, тобто ваші "хотілки".

Існує безліч безплатних додатків для планування бюджету, доступних як для Android, так і для iOS. Ви можете просто завантажити та почати ним користуватися.

2. Уникайте імпульсних покупок

Вам потрібно дотримуватись бюджету, щоб не перевитрачати гроші. Якщо ви щодня ходите вечеряти в шикарний ресторан і платите своєю кредитною карткою, вам, можливо, доведеться двічі подумати, перш ніж вирушити наступного разу. Наскільки складно буде скоротити два такі відвідини ресторану на місяць?

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Перш ніж зробити імпульсивну покупку, запитайте себе: "Чи справді мені це потрібно прямо зараз?". Здійснюйте покупку, тільки якщо це до біса "так"! В іншому випадку залиште це у списку бажань.

Щоб стати багатшими, ці звички можна доповнити ще одними. Раніше ми писали, яким правилам слідувати, щоб стати багатим.