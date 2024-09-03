Ниток же не бракувало: чому в СРСР зашивали колготки людським волоссям, несподіване пояснення

Колготи були неодмінним атрибутом стилю

Життя в СРСР значно відрізнялося від сучасного. Багато звичних нам речей тоді були недоступні або дефіцитні. Люди вигадували різноманітні способи, щоб продовжити термін служби предметів одягу та побуту.

Деякі з цих методів сьогодні можуть здатися дивними чи навіть кумедними. Одним з таких прикладів є зашивання капронових колготок волоссям.

Чому в СРСР зашивали волоссям капронки

Капронові колготки з'явилися в СРСР на межі 50-60-х років XX століття. Спочатку їх називали "панчішні рейтузи" і завозили з Чехословаччини. Саме звідти прийшло слово "колготки". На упаковках чехословацького товару був напис "kalhoty", що чеською означає "штани".

Спершу в російській мові слово писали через "а" — "калготи", "калготки". Таке написання зустрічалося в словниках до 1970-х років. Згодом його змінили на "колготки.

Ціна однієї пари жіночих колготок у СРСР дорівнювала триденному заробітку інженера — 15 рублів. При цьому вони були дефіцитним товаром. Їх доводилося "діставати" "по блату", а коли вони з'являлися у вільному продажу, за ними вишиковувалися довжелезні черги.

Через дефіцит та високу ціну люди вигадували різні способи продовжити термін служби колготок. Дехто рекомендував їх заморожувати, а потім розморожувати перед носінням. Багато хто вмів підіймати петлі спеціальним гачком. А для того, щоб слідувати західній моді, на колготках тушшю або олівцем для очей малювали повздовжні смужки.

Особливо винахідливі жінки зашивали дорогі імпортні колготки власним волоссям, підібраним за кольором. Робили це не через відсутність чи дефіцит ниток. Навпаки, ниток було багато і колірного різноманіття також. Річ у тім, що шов, яким він би не був акуратним, все одно було видно. А волосся — набагато тонше за нитки, і факт латання колгот був майже непомітним. Навіть сильно подерті колготки не викидали — їх ще можна було носити взимку під штанами.

Раніше також "Телеграф" писав, як святкували день знань в СРСР. В ті часи існувало багато дивних традицій та пропагандистських вчень.