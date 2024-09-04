Мифы про еду родом из СССР: три главных заблуждения, которые бытуют до сих пор

ТОП-3 пищевые привычки из СССР, от которых лучше избавиться

Пищевые привычки, сложившиеся во времена СССР, до сих пор влияют на рацион многих людей на постсоветском пространстве. Дефицит продуктов, стандартизация меню и особенности культуры питания оставили неизгладимый след в традициях.

"Телеграф" решил рассказать читателям о трех самых распространенных заблуждениях, сохранившихся по сей день. Ведь, по убеждению нутрициологов, не все эти советские пищевые привычки полезны для современного здорового образа жизни.

Суп нужно есть каждый день

Такого мнения придерживались во времена СССР. Однако современная наука доказала, что это совсем необязательно. Если вообще не есть суп, ничего страшного не произойдет.

Организм и без супа получает все необходимые микроэлементы. Главное, употреблять достаточное количество жидкости. Суп ежедневно могут рекомендовать медики в случае проблем ЖКТ. Такая пища будет просто щадить организм и станет дополнительным источником жидкости.

Первое, второе и компот

В советские времена правильным и сбалансированным приемом пищи считался тот, который включал в себя первое и второе блюда, а также компот.

Но нутрициологи уверяют, что такое "комбо" оставляет после себя плохо переваренные остатки пищи. Может начаться дискомфорт и вздутие. Кроме того, большое количество пищи способствует регулярному перееданию. Последствия могут быть пагубными для организма.

Хлеб – всему голова

Хлеб в Союзе был достаточно дешевым продуктом и его, соответственно, могли себе позволить многие. Изделие было довольно питательным, а потому становилось дополнением едва ли не к каждому блюду. Благодаря такому "лайфхаку" можно было быстро наесться. К тому же за неимением выбора сладостей в магазинах, хлеб был даже десертом — его просто посыпали сахаром или вареньем.

В современном мире такой необходимости нет. К тому же при огромном разнообразии хлеба на полках магазинов нужно очень внимательно изучать состав продукта. Особенно осторожными с хлебом нужно быть людям, страдающим диабетом, гипертонией или имеющими непереносимость глютена.

Ранее "Телеграф" писал о том, зачем нужны были фарфоровые рыбки, которые стояли в СССР в серванте едва ли не у каждого.