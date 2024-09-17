Як вибратися з "фінансової ями" і не витрачати всю зарплату: основні правила бюджетування

Як не жити від зарплати до зарплати

Контролювання власних фінансів — це важливе уміння, яке допомагає уникнути стресу та досягати фінансової стабільності. На жаль, багато хто фінансово не грамотний і витрачає на місяць ту ж суму, яку заробляє або навіть більше. А раніше ми розповідали, що вам бажає розбагатіти.

Фінансовий контроль — це не лише про те, щоб економити гроші, а й про розумне управління своїми доходами та витратами. Про це розповідає "Телеграф".

Основні правила бюджетування

Складіть бюджет . Так ви зможете чітко розуміти, скільки років ви заробляєте, а скільки витрачаєте. Для цього можна користуватися різними таблицями (Excel або Google Sheets), різними додатками або ж просто все записувати.

. Так ви зможете чітко розуміти, скільки років ви заробляєте, а скільки витрачаєте. Для цього можна користуватися різними таблицями (Excel або Google Sheets), різними додатками або ж просто все записувати. Відстежуйте всі доходи та витрати. Варто визначити фіксовані витрати (оренда, комунальні платежі, кредити тощо), сплануйте усі витрати на продукти, розваги і транспорт.

Користуйтеся правилом 50/30/20 . 50% від усіх доходів відкладіть на обов’язкові витрати — це житло, харчування, транспорт. 30% — на розваги та покупки для себе, 20% на заощадження та інвестиції. Таким чином ви ніколи не потрапите в ситуацію, коли у вас повністю закінчилися кошти.

. 50% від усіх доходів відкладіть на обов’язкові витрати — це житло, харчування, транспорт. 30% — на розваги та покупки для себе, 20% на заощадження та інвестиції. Таким чином ви ніколи не потрапите в ситуацію, коли у вас повністю закінчилися кошти. Відстежуйте дрібні витрати. Непомітні витрати на каву, перекуси чи таксі можуть суттєво зменшити ваш бюджет. Важливо регулярно аналізувати ці витрати та визначити, чи вони необхідні. Наприклад, можна замінити щоденну каву в кав'ярні на приготування вдома.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чотири звички ведуть вас до бідності. Ми назвали причини, через які у вас немає грошей.