Як вибратися з "фінансової ями" і не витрачати всю зарплату: основні правила бюджетування
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Як не жити від зарплати до зарплати
Контролювання власних фінансів — це важливе уміння, яке допомагає уникнути стресу та досягати фінансової стабільності. На жаль, багато хто фінансово не грамотний і витрачає на місяць ту ж суму, яку заробляє або навіть більше. А раніше ми розповідали, що вам бажає розбагатіти.
Фінансовий контроль — це не лише про те, щоб економити гроші, а й про розумне управління своїми доходами та витратами. Про це розповідає "Телеграф".
Основні правила бюджетування
- Складіть бюджет. Так ви зможете чітко розуміти, скільки років ви заробляєте, а скільки витрачаєте. Для цього можна користуватися різними таблицями (Excel або Google Sheets), різними додатками або ж просто все записувати.
- Відстежуйте всі доходи та витрати. Варто визначити фіксовані витрати (оренда, комунальні платежі, кредити тощо), сплануйте усі витрати на продукти, розваги і транспорт.
- Користуйтеся правилом 50/30/20. 50% від усіх доходів відкладіть на обов’язкові витрати — це житло, харчування, транспорт. 30% — на розваги та покупки для себе, 20% на заощадження та інвестиції. Таким чином ви ніколи не потрапите в ситуацію, коли у вас повністю закінчилися кошти.
- Відстежуйте дрібні витрати. Непомітні витрати на каву, перекуси чи таксі можуть суттєво зменшити ваш бюджет. Важливо регулярно аналізувати ці витрати та визначити, чи вони необхідні. Наприклад, можна замінити щоденну каву в кав'ярні на приготування вдома.
Раніше "Телеграф" розповідав, які чотири звички ведуть вас до бідності. Ми назвали причини, через які у вас немає грошей.