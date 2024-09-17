Как выбраться из "финансовой ямы" и не тратить всю зарплату: основные правила бюджетирования

Как не жить от зарплаты к зарплате

Контролирование собственных финансов – это важное умение, которое помогает избежать стресса и достигать финансовой стабильности. К сожалению, многие финансово не грамотны и тратят на месяц ту же сумму, которую зарабатывают или даже больше. А раньше мы рассказывали, что вам мешает разбогатеть.

Финансовый контроль — это не только экономить деньги, но и разумное управление своими доходами и расходами. Об этом рассказывает "Телеграф".

Основные правила бюджетирования

Составьте бюджет . Так вы сможете четко понимать, сколько лет вы зарабатываете, а сколько тратите. Для этого можно пользоваться разными таблицами (Excel или Google Sheets), разными приложениями или же просто все записывать.

. Так вы сможете четко понимать, сколько лет вы зарабатываете, а сколько тратите. Для этого можно пользоваться разными таблицами (Excel или Google Sheets), разными приложениями или же просто все записывать. Отслеживайте все доходы и расходы. Следует определить фиксированные расходы (аренда, коммунальные платежи, кредиты и т.п.), спланируйте все расходы на продукты, развлечения и транспорт.

Используйте правило 50/30/20 . 50% от всех доходов отложите на обязательные расходы – это жилье, питание, транспорт. 30% — на развлечения и покупки для себя, 20% — на сбережения и инвестиции. Таким образом, вы никогда не попадете в ситуацию, когда у вас полностью закончились средства.

. 50% от всех доходов отложите на обязательные расходы – это жилье, питание, транспорт. 30% — на развлечения и покупки для себя, 20% — на сбережения и инвестиции. Таким образом, вы никогда не попадете в ситуацию, когда у вас полностью закончились средства. Отслеживайте мелкие расходы. Незаметные расходы на кофе, перекусы или такси могут существенно снизить ваш бюджет. Важно регулярно анализировать эти затраты и определить, необходимы ли они. Например, можно заменить ежедневный кофе в кафе на приготовление дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие четыре привычки ведут вас к бедности. Мы назвали причины, по которым у вас нет денег.