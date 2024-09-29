Осуд, оголошення в газетах і не тільки: чому розлучення в СРСР було 9 колами пекла

Пари проходили 9 кіл пекла, щоб розлучитись

На початку існування СРСР процедура розірвання шлюбу була доволі простою. Проте з часом влада почала активно втручатися у сімейні справи громадян. Розлучення перетворилося на складний і дорогий процес, який супроводжувався публічним осудом.

У перші роки радянської влади сімейна політика була напрочуд прогресивною. Жінки отримали рівні права з чоловіками, могли залишати своє прізвище після одруження та вільно розпоряджатися власними доходами. Розлучитися було так само легко, як і одружитися.

Однак у 1930-х роках ситуація кардинально змінилася. Держава взяла курс на зміцнення інституту сім'ї. Розлучення перетворилося на справжнє випробування для подружжя. Процедура містила допити в прокуратурі та обов'язкове оголошення в місцевій газеті про намір розірвати шлюб.

Указ Сталіна у 1944 році остаточно ускладнив процес розлучення. З того часу шлюб можна було розірвати лише через суд з детальним обґрунтуванням причин. Суд першої інстанції мав докласти зусиль для примирення подружжя. Якщо це не вдавалося, справа передавалася до вищої інстанції.

Розлучення стало не лише юридичною, а й моральною проблемою. Суспільство засуджувало тих, хто наважувався розірвати шлюб. Це могло коштувати людині роботи та репутації. Парткоми та профспілки активно втручалися в сімейні справи, намагаючись "врятувати" шлюб за будь-яку ціну.

Фінансовий аспект також відігравав значну роль. Вартість розлучення була надзвичайно високою. У 1936 році вона становила 100-200 рублів, а в 1944 році зросла до 500-2000 рублів. Для порівняння, середня зарплата в той час складала близько 700 рублів.

Обов'язкове оголошення в газеті про намір розлучитися було ще одним випробуванням. Усі подробиці сімейного конфлікту ставали надбанням громадськості. Це мало стримувати охочих розлучитися, адже не кожен був готовий публічно розповідати про проблеми в родині.

Ситуація почала змінюватися лише в середині 1960-х років. У грудні 1965 року вийшов указ, який спростив процедуру розлучення. Прокуратура більше не займалася цими справами, а публікації в газетах перестали бути обов'язковими.

Наслідки не забарилися — кількість розлучень різко зросла. За один рік їхня кількість збільшилася вдвічі: з 360 тисяч у 1965 році до 646 тисяч у 1966 році. Проте експерти вважають, що це не означало масового розпаду сімей. Багато пар, які фактично жили окремо, нарешті отримали можливість оформити розлучення офіційно.

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