Укр

Так боялись, что избавились: какие украинские слова в СССР выбросили из словарей

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Иллюстративное изображение Новость обновлена 03 октября 2024, 11:19
Иллюстративное изображение. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили на "слякоть

Советское время известно не только дефицитами или странными стереотипами, но и жестокой цензурой, и запретами. Они не обошли и украинский язык, который в СССР во что бы то ни стало хотели приблизить к русскому.

Так, по словам филолога Андрея Шимановского, образовалась политика лингвоцида, о чем он рассказал на YouTube. Андрей отмечает, что в украинском и белорусском языках переделали аутентичные слова и сделав их похожими на русские.

То есть лексемы более близкие к русским сохраняли, а менее похожие — исключать из словарей.

Какие слова стерли в СССР:

  • ядовитий — трутизний, трутний или уїдливий
  • яд — отруя, трутизна, трійло
  • реакція — віддія
  • осад (осадок) — гуща, хвус, зціпи
  • спирт нашатирний — смородець
  • спирт етиловий — винець, винний
  • спиртовий — винцевий
  • олово — цина або цінь
  • емульсія — бовтанка або бовтачка
  • екстракт — витяг, витяжка
  • щипці — щемки
  • штатив — стояк или підставка
  • шкала — поділкування
  • фермент — шумило или квасило
  • практикант — вправник, ужитковець
  • ярлик — наличка
  • оптимізація — унайкращення
  • персонал — особосклад
  • оператор — виконувач
  • подряпина — дряпка
  • коробка — шабатурка, покривець
  • фільтр — цідило
  • тип — зразок
  • станція — станиця
  • терміновий — нагальний
  • термін — реченець, тоесть сучасний "дедлайн"
  • насос — смок

Шимановский добавляет, что очень много забытых слов. Так, "руйновище" превратилось в "розвалюху", в "дрібняки" начали говорить "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили "слякоть", а "безрух" стал "застоєм". "Закутень" превратился в "глухе місце", как в русском языке "глухое место".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в СССР сочетались копеечные зарплаты и дорогие авто.

Теги:
#Украинский язык #СССР #Жизнь в СССР