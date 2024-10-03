Так боялись, что избавились: какие украинские слова в СССР выбросили из словарей

"Ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили на "слякоть

Советское время известно не только дефицитами или странными стереотипами, но и жестокой цензурой, и запретами. Они не обошли и украинский язык, который в СССР во что бы то ни стало хотели приблизить к русскому.

Так, по словам филолога Андрея Шимановского, образовалась политика лингвоцида, о чем он рассказал на YouTube. Андрей отмечает, что в украинском и белорусском языках переделали аутентичные слова и сделав их похожими на русские.

То есть лексемы более близкие к русским сохраняли, а менее похожие — исключать из словарей.

Какие слова стерли в СССР:

ядовитий — трутизний, трутний или уїдливий

яд — отруя, трутизна, трійло

реакція — віддія

осад (осадок) — гуща, хвус, зціпи

спирт нашатирний — смородець

спирт етиловий — винець, винний

спиртовий — винцевий

олово — цина або цінь

емульсія — бовтанка або бовтачка

екстракт — витяг, витяжка

щипці — щемки

штатив — стояк или підставка

шкала — поділкування

фермент — шумило или квасило

практикант — вправник, ужитковець

ярлик — наличка

оптимізація — унайкращення

персонал — особосклад

оператор — виконувач

подряпина — дряпка

коробка — шабатурка, покривець

фільтр — цідило

тип — зразок

станція — станиця

терміновий — нагальний

термін — реченець, тоесть сучасний "дедлайн"

насос — смок



Шимановский добавляет, что очень много забытых слов. Так, "руйновище" превратилось в "розвалюху", в "дрібняки" начали говорить "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили "слякоть", а "безрух" стал "застоєм". "Закутень" превратился в "глухе місце", как в русском языке "глухое место".

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