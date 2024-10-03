Так боялись, что избавились: какие украинские слова в СССР выбросили из словарей
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"Ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили на "слякоть
Советское время известно не только дефицитами или странными стереотипами, но и жестокой цензурой, и запретами. Они не обошли и украинский язык, который в СССР во что бы то ни стало хотели приблизить к русскому.
Так, по словам филолога Андрея Шимановского, образовалась политика лингвоцида, о чем он рассказал на YouTube. Андрей отмечает, что в украинском и белорусском языках переделали аутентичные слова и сделав их похожими на русские.
То есть лексемы более близкие к русским сохраняли, а менее похожие — исключать из словарей.
Какие слова стерли в СССР:
- ядовитий — трутизний, трутний или уїдливий
- яд — отруя, трутизна, трійло
- реакція — віддія
- осад (осадок) — гуща, хвус, зціпи
- спирт нашатирний — смородець
- спирт етиловий — винець, винний
- спиртовий — винцевий
- олово — цина або цінь
- емульсія — бовтанка або бовтачка
- екстракт — витяг, витяжка
- щипці — щемки
- штатив — стояк или підставка
- шкала — поділкування
- фермент — шумило или квасило
- практикант — вправник, ужитковець
- ярлик — наличка
- оптимізація — унайкращення
- персонал — особосклад
- оператор — виконувач
- подряпина — дряпка
- коробка — шабатурка, покривець
- фільтр — цідило
- тип — зразок
- станція — станиця
- терміновий — нагальний
- термін — реченець, тоесть сучасний "дедлайн"
- насос — смок
Шимановский добавляет, что очень много забытых слов. Так, "руйновище" превратилось в "розвалюху", в "дрібняки" начали говорить "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили "слякоть", а "безрух" стал "застоєм". "Закутень" превратился в "глухе місце", как в русском языке "глухое место".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в СССР сочетались копеечные зарплаты и дорогие авто.