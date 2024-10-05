Немає такої фрази: як правильно буде українською "отдушина"

Слово "продухлина" не є правильним перекладом

В українській мові існує чимало цікавих слів та висловлювань. Однак часто їх використовують неправильно, використовуючи при цьому кальки з російської мови. Наприклад, багато хто не знає, як правильно перекласти слово "отдушина".

Редакторка Ольга Васильєва підібрала правильний варіант перекладу. Вона уточнила, що таке слово, як "продухлина", яке багато хто використовують, насправді не існує. Правильне слово — "продухвина": також є слова "продуховина", "продух", "продуха". Всі ці слова означають отвори для виходу повітря.

Слово "продухлина" є помилкою професора, доктора філологічних наук Олександра Пономаріва або видання ВВС ("Бі-бі-сі" — ред.), яку поширили інші ЗМІ та користувачі Інтернету.

Також виникає питання необхідності дослівного перекладу даного фразеологізму. Деякі можуть запропонувати слово "відрада", однак у російській мові є слова "отдушина" та "отрада". В українській мові також є слова-аналоги, а саме "відрада" та "продухвина".

Таким чином, за словами Васильєвої, слово "продухлина" є неправильним для вживання українською мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "девичник". Маємо спеціальні терміни, пов'язані з весільними традиціями.