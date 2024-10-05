Нет такой фразы: как правильно будет на украинском "отдушина"

Слово "продухлина" не является правильным переводом

В украинском языке существует немало интересных слов и высказываний. Однако часто их используют неправильно, используя при этом кальки с русского языка. Например, многие не знают, как правильно перевести слово "отдушина".

Редактор Ольга Васильева подобрала правильный вариант перевода. Она уточнила, что такое слово, как "продухлина", которое многие используют, на самом деле не существует. Правильное слово — "продухвина": также есть слова "продуховина", "продух", "продуха". Все эти слова обозначают отверстия для выхода воздуха.

Слово "продухлина" является ошибкой профессора, доктора филологических наук Александра Пономарева, либо издания ВВС ("Би-би-си" — ред.), которую распространили другие СМИ и пользователи Интернета.

Также возникает вопрос о необходимости дословного перевода данного фразеологизма. Некоторые могут предложить слово "відрада", однако в русском языке есть слова "отдушина" и "отрада". В украинском языке также есть слова-аналоги, а именно "відрада" и "продухвина".

Таким образом, по словам Васильевой, слово "продухлина" является неправильным к употреблению в украинском языке.

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