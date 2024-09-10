Як сказати українською "не по себе": уникаємо цієї кальки

Поради мовознавця щодо вживання українських висловів

У процесі переходу на українську мову багато хто постає перед труднощами. Одна з головних перешкод – вживання російських висловів, які міцно вкоренилися в повсякденному мовленні. Серед таких виразів – "не по себе".

Олександр Авраменко, український філолог, застерігає від буквального перекладу фрази "мне не по себе" як "мені стало не по собі". Натомість він радить використовувати питомо українське слово "ніяково". "Раджу уникати російського вислову "не по собі", а вживати органічні українські відповідники "ніяково" та "ніяковіти", – наголошує Авраменко.

Наприклад, замість "Мені стало не по собі через незграбну поведінку колеги" краще сказати "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" або "Я зніяковів через різке зауваження".

Залежно від контексту, можна також використовувати інші українські відповідники:

Почуватися ніяково, незручно, Ні в сих, ні в тих, Моторошно, Недобре, зле.

Важливо пам'ятати, що українська мова багата на власні виразні засоби, які точно передають різні емоційні стани та відчуття. Використання питомо українських слів та висловів не лише збагачує наше мовлення, але й допомагає зберегти унікальність та самобутність української мови.

Отже, свідомий підхід до вибору слів та постійна практика допоможуть кожному з нас покращити своє володіння українською мовою та поступово позбутися невластивих їй конструкцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "девичник". Маємо спеціальні терміни, пов'язані з весільними традиціями.