У Києві трагічно загинув молодий боєць ЗСУ: отримав травму, несумісну з життям

Боєць був родом із Рівненської області, йому було лише 19 років

Щодня в Україні гинуть її захисники — це відбувається не лише на лінії фронту, а й у тилу через нещасні випадки. Один із них стався у Києві, де загинув солдат Збройних сил України Артем Кушнір.

Про це повідомила прес-служба Заріченської селищної громади Рівненщини. Трагедія сталася наприкінці вересня-початку жовтня у Києві. Уродженець села Вовчиці, колишній розвідник-навідник розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини А2298, загинув, зірвавшись з висоти.

На момент загибелі йому було 19 років – він народився 21 грудня 2004 року.

За даними прес-служби громади, тіло загиблого Кушніра прибуде з Рівного до села Вовчиці у неділю, 6 жовтня. Орієнтовний час прибуття був о 11:30. В даний час не повідомляється про те, чи його поховали, чи ні.

Також невідомо про склад його сім’ї та про те, був він одружений, чи ні.

"Щиро співчуваємо рідним та близьким з приводу трагічної загибелі Артема Кушніра", — заявили в прес-службі районної громади.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загиблий пілот Андрій Пильщиков, відомий як "Джус", отримав вище звання Героя України.