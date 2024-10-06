"Вішав" Путіна і сидів у колонії за мітинги: на війні в Україні загинув відомий російський опозиціонер

Активіст виступав проти Путіна, за що був заарештований

Російський опозиціонер та колишній політв’язень Ільдар Дадін, який пішов воювати на боці України, загинув під час бою.

Про це повідомила екс-журналістка радіо "Эхо Москвы" Ксенія Ларіна у соцмережі "X". Вона заявила, що це сталося під час боїв за Харківську область. Також у коментарі телеграм-каналу Sota Ларіна уточнила, що про це їй розповів колишній віце-президент "Газпром-банку", уродженець України Ігор Волобуєв. Нині він також воює на боці Сил оборони України, а саме у складі Легіону "Свобода Росії".

За словами Волобуєва, він отримав цю інформацію від однополчанина Дадіна. Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Ким був Ільдар Дадін

Дадін став першим громадянином Росії, якого засудили за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. У березні 2016 року йому призначили 3 роки колонії у цій справі. У лютому 2017-го він вийшов на волю. Статтю, за якою судили активіста, називають "дадінською".

Також Дадін брав участь у Революції Достоїнства на Майдані взимку 2013-14 років. Після вироку Дадіну у 2016 році активісти прийшли під російське посольство у Києві: на цю акцію вони принесли імпровізовану ляльку, схожу на президента Росії Володимира Путіна. Цю ляльку "повісили" на знак протесту проти ув’язнення активіста.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Дадін поїхав до України, де приєднався до "Сибірського батальйону". Цей підрозділ разом із Легіоном "Свобода Росії" та Російським добровольчим корпусом (РДК) складається з росіян, які борються з агресією своєї країни проти України.

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