Боровся за кожен метр свободи: на війні загинув молодий боєць елітного загону (фото)

На момент загибелі бійцю було 20 років

Щодня, захищаючи рідну землю від російських загарбників, гинуть найкращі українці. Під час виконання бойового завдання загинув боєць бригади "Азов" Національної гвардії України Ігор "Чака" Кусочек.

Про це повідомила прес-служба Бобровицької територіальної громади у Facebook. На момент загибелі йому було 20 років. За життя він був фанатом київського футбольного клубу "Динамо", у 18 років приєднався до Сил оборони України.

У складі бригади Ігор був мінометником, хоробро боровся за кожен метр свободи України та віддав своє життя під час вогневого контакту із противником.

Боєць загинув через тяжке поранення, несумісне з життям. За словами людей, які знали його, Ігор був неймовірно доброю, чуйною людиною, яка цінувала кожен момент життя, завжди була за справедливість і вірність і всім серцем любила свою батьківщину.

"Брат, друже, побратим, сім’я, ти був чоловік позитив. Це людина, яка у свої 20, має за спиною 2 роки сильного "двіжа". Брате, не вистачає просто слів! Брате, не вистачатиме тебе! Навіки в строю", — написав боєць "Азова" Максим Ярош.

Прощання з Ігорем відбулося 4 жовтня. О 9:50 на центральній площі міста Бобровиця відбувся мітинг-реквієм та церемонія прощання із загиблим Героєм. Поховали його на цвинтарі у селі Травкіне.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув 29-річний молодший сержант Микита Тертишний. Він був оператором безпілотного літального апарату військової частини А1126.