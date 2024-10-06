В Киеве трагически погиб молодой боец ВСУ: получил травму, несовместимую з жизнью

Боец был родом из Ровенской области, ему было всего 19 лет

Каждый день в Украине гибнут ее защитники — это происходит не только на линии фронта, но и в тылу, из-за несчастных случаев. Один из них произошел в Киеве, где погиб солдат Вооруженных сил Украины Артем Кушнир.

Об этом сообщила пресс-служба Зареченской поселковой громады Ровенской области. Трагедия произошла в конце сентября-начале октября в Киеве. Уроженец села Волчицы, бывший разведчик-наводчик разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты воинской части А2298 погиб, сорвавшись с высоты.

На момент гибели ему было 19 лет — он родился 21 декабря 2004 года.

По данным пресс-службы громады, тело погибшего Кушнира прибудет из Ровного в село Волчицы в воскресенье, 6 октября. Ориентировочное время прибытия было 11:30. В настоящее время не сообщается о том, был ли он похоронен, или нет.

Также неизвестно о составе его семьи и о том, был ли он женат, или нет.

"Искренне сочувствуем родным и близким по поводу трагической гибели Артема Кушнира", — заявили в пресс-службе районной громады.

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