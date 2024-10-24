Ефективність місії МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях впливає на безпеку всього регіону — Міненерго

Проведення місій міжнародними експертами МАГАТЕ на атомних станціях та підстанціях, від яких залежить робота атомної генерації матиме вплив не лише на безпеку України, а й всього регіону.

Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Сьогодні ми маємо результат, це успішний результат, це конкретна місія, з чіткими завданнями, з чітким розумінням, це рішення на міжнародному рівні, і ефективність такої місії є вкрай важливою на сьогодні", – зазначив він.

Заступник міністра нагадав, що ворог постійно здійснює атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, зокрема ті, від яких залежить робота атомних електростанцій.

"Масована атака 26 серпня показала, що для ворога немає "червоних ліній". Він постійно здійснює атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, в тому числі ті, від яких залежить робота атомних електростанцій. Ми бачимо численні випадки, коли ті шахеди пролітають поруч з об'єктами атомної генерації", – додав заступник міністра, наголосивши, що саме залучення міжнародної експертної спільноти є одним із дієвих інструментів протидії ворогу.