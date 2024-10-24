Эффективность миссии МАГАТЭ на ключевых для работы АЭС подстанциях влияет на безопасность всего региона — Минэнерго
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проведение миссий международными экспертами МАГАТЭ на атомных станциях и подстанциях, от которых зависит работа атомной генерации, будет иметь влияние не только на безопасность Украины, но и всего региона.
Об этом сказал замминистра энергетики Николай Колесник.
"Сегодня мы имеем результат, это успешный результат, это конкретная миссия, с четкими задачами, с четким пониманием, это решение на международном уровне, и эффективность такой миссии крайне важна на сегодня", — отметил он.
Замминистра напомнил, что враг постоянно совершает атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры, в том числе те, от которых зависит работа атомных электростанций.
"Массированная атака 26 августа показала, что для врага нет "красных линий". Он постоянно совершает атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры, в том числе те, от которых зависит работа атомных электростанций. Мы видим многочисленные случаи, когда те шахеды пролетают рядом с объектами атомной генерации", – добавил замминистра, подчеркнув, что именно привлечение международного экспертного сообщества является одним из действенных инструментов противодействия врагу.