Росія атакує Україну по всіх фронтах, всередині й назовні, - Арсеній Яценюк

"Російська пропаганда і фейки проти України потребують дуже жорсткої і швидкої реакції всіх представників ЗМІ. Росіяни атакують Україну по всіх фронтах — і всередині, й назовні".

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час панельної дискусії War of Words (ВІЙНА СЛІВ: як боротися з пропагандою фактами) на Київському безпековому форумі для молоді, який триває зараз у столиці України.

"Пропаганда і брехня дуже легко "продається". Найскладніше донести "правду", — підкреслив він.

Голова КБФ також наголосив на важливості роботи з іноземною аудиторією, адже Росія вкладає неймовірні ресурси у пропаганду на Заході: "Наші основні союзники знаходяться під неймовірною пропагандою".

У такій ситуації важливо знайти "баланс захисту свободи слова", аби за зусиллями в обмеженні брехні не було спроб обмежити правду, сказав Арсеній Яценюк.

Дивіться дискусію War of Words (ВІЙНА СЛІВ: як боротися з пропагандою фактами):