Россия атакует Украину на всех фронтах, внутри и снаружи, — Арсений Яценюк

"Российская пропаганда и фейки против Украины нуждаются в очень жесткой и быстрой реакции всех представителей СМИ. Россияне атакуют Украину по всем фронтам — и внутри, и снаружи".

Об этом заявил глава Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время панельной дискуссии War of Words (ВОЙНА СЛОВ: как бороться с пропагандой фактами) на Киевском форуме для молодежи, который продолжается сейчас в столице Украины.

"Пропаганда и ложь очень легко "продаются". Сложнее всего донести "правду", — подчеркнул он.

Глава КБФ также отметил важность работы с иностранной аудиторией, ведь россия вкладывает невероятные ресурсы в пропаганду на Западе: "Наши основные союзники находятся под невероятной пропагандой".

В такой ситуации важно найти "баланс защиты свободы слова", чтобы за усилиями в ограничении лжи не было попыток ограничить правду, сказал Арсений Яценюк.

Смотрите дискуссию War of Words (ВОЙНА СЛОВ: как бороться с пропагандой фактами):