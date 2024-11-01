Німецька мова у школах СРСР: чому вивчали саме її, а не англійську

Все змінилось після Другої світової

З початку утворення Радянського союзу в школах вивчали німецьку інколи французьку мови, на той час про англійську навіть не йшлося. Але наразі ситуація змінилась, тому виникає питання: чому ж так сталось.

"Телеграф" знайшов відповідь, але справа не тільки в історичних факторах. Основною рушійною силою у вивченні німецької у школах була культурна і наукова складова.

Чому вчили саме німецьку у школах СРСР?

Як виявилось, на початку створення Радянського Союзу більшість наукових праці, конференцій та книг писали саме німецькою. Тоді Німеччина була головним науковим осередком світу, туди з'їжджалися усі науковці. Тому щоб розуміти наукові відкриття, надбання слід було знати німецьку мову.

Коли німецька зникла зі шкіл?

Це сталось після Другої світової війни, коли радянська армія перемогла фашистський устрій Гітлера. Це залишило неабиякий слід і в історії, і в суспільстві, тому німецьку вивчати у школах вже не могли. До того ж схожа ситуація була й у європейських навчальних закладах. Тому далі школярі почали вивчати саме англійську мову, і більшість наукових праць, культурних подій відбувались англійською.

Водночас процес переходу на англійську мову в СРСР був повільним. Адже для цього треба було не тільки переглянути навчальні програми, а й знайти вчителів англійської, яких було не так багато. Тому тільки в 1970-х роках англійську почали викладати як повноцінну іноземну мову поряд із німецькою.

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