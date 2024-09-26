Чому при Союзі не було 4 класу, а школярі "перестрибували" навчальний рік

Мало хто знає, чому школярі перестрибували 4 клас

Однією з найцікавіших особливостей радянської та пострадянської освіти була відсутність 4 класу. Та майже ніхто не знає, хто це придумав і чи була на це якась причина. Розберімося, чому так сталося і як змінювалася шкільна освіта в СРСР.

У Радянському Союзі структура шкільної освіти неодноразово змінювалася. У 1949 році запровадили загальну семирічну освіту. Згодом, у 1969 році, відбулася чергова реформа. Початкову школу скоротили до трьох років, неповну середню збільшили на рік (4-8 класи), а середня школа охоплювала 9-10 класи.

1980-ті роки принесли нові зміни. Тривалість навчання в початковій школі знову збільшили до чотирьох років. Наприкінці існування СРСР влада вирішила перейняти досвід західних країн. 1986 року запровадили 11-річну освіту, що спричинило зсув класів на рік, починаючи з 4-го.

Цікаво, що учні могли обирати програму навчання: 4-річну (11-річну) чи 3-річну (10-річну). Діти, які навчалися за 3-річною програмою, при переході на новий етап освітнього процесу "перестрибували" 4-й клас. У деяких радянських школах експерименти з освітою почалися ще 1985 року. Тоді навчання деяких дітей стартувало з "нульового" класу, а не першого, і школярі "перестрибували" з 4-го аж в 6-й клас.

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року освітня система країни зазнала подальших змін. Спочатку існували дві схеми навчання: 10-річна передбачала пропуск 4-го класу, а діти, які вступали до школи в 6 років, навчалися за іншою схемою і не "перескакували" клас.

У 1999 році в Україні впровадили 12-річну систему навчання та 12-бальну систему оцінювання, яка замінила радянську 5-бальну. Після цього "перескоки" класів припинилися. Проте зміни на цьому не завершилися. 2010 року Верховна Рада повернула 11-річну школу. Згодом українська влада знову вирішила перейти на 12-річне навчання. А тепер обговорюють і 13-річну школу.

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