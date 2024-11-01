Немецкий язык в школах СССР: почему изучали именно его, а не английский

Все изменилось после Второй мировой

С начала образования Советского союза в школах изучали немецкий иногда французский язык, в то время об английском даже речь не шла. Но ситуация изменилась, поэтому возникает вопрос: почему же так произошло.

"Телеграф" нашел ответ, но дело не только в исторических факторах. Основной движущей силой в изучении немецкого в школах была культурная и научная составляющая.

Почему учили именно немецкий в школах СССР?

Как оказалось, в начале создания Советского Союза большинство научных трудов, конференций и книг писали именно на немецком. Тогда Германия была главным научным центром мира, туда съезжались все ученые. Поэтому, чтобы понимать научные открытия, достояния следовало знать немецкий язык.

Когда немецкий исчез из школ?

Это произошло после Второй мировой войны, когда советская армия победила фашистское устрой Гитлера. Это оставило незаурядный след и в истории, и в обществе, поэтому немецкий изучать в школах уже не могли. К тому же схожая ситуация была и в европейских учебных заведениях. Поэтому школьники начали изучать именно английский язык, и большинство научных трудов, культурных событий происходили на английском.

В то же время процесс перехода на английский в СССР был медленным. Ведь для этого нужно было не только посмотреть учебные программы, но и найти учителей английского, которых было не так много. Поэтому только в 1970-х годах английский начали преподавать как полноценный иностранный язык наряду с немецким.

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