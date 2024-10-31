Радянський абсурд: чому в СРСР ледь не заборонили кефір

Можливість заборони кефіру обговорювалася на найвищому рівні

Історія про те, як у Радянському Союзі мало не заборонили звичайний кефір, шокує своїм абсурдом та бюрократичною нісенітницею. Здавалося б, що може бути більш нешкідливим за корисний кисломолочний напій? Але в СРСР навіть такий продукт міг опинитися під забороною.

У 1980-х роках радянська влада розпочала масштабну антиалкогольну кампанію. Боротьба з пияцтвом набула шалених обертів: вирубували виноградники, закривали винзаводи та пивні. Несподівано в епіцентрі уваги опинився звичайнісінький кефір.

Група академіків серйозно обговорювала можливість заборони цього кисломолочного напою. Підставою стала наявність мікроскопічної кількості етанолу. Деякі партійні активісти навіть вимагали виключити кефір з меню дитячих садків, вважаючи його первістком на шляху до алкоголізму.

Але здоровий глузд переміг. Вчені довели, що концентрація спирту в кефірі настільки мізерна, що жодної шкоди дитячому організму вона не завдає. На додаток, фахівці наголосили на абсурдності таких пропозицій.

Мало хто знає, що питання заборони кефіру обговорювалося на найвищих щаблях влади. Навіть Голова Ради міністрів СРСР Микола Рижков пізніше з подивом згадував про цю "кефірну епопею", назвавши її приводом для роздумів про абсурдність системи.

Врешті-решт, кефір не лише вижив, але й продовжив бути улюбленим напоєм мільйонів радянських громадян. Історія довела, що навіть найбільш запекла бюрократична машина не здатна зупинити здоровий глузд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому в Радянському Союзі фотографували похорони. Найчастіше фотографували померлого у труні і родичів біля неї.