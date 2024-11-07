Дивний лайфхак з СРСР: навіщо м’ясо замочували у солодкій воді

Ще використовували воду з оцтом

У часи СРСР існувало багато дивних звичок та лайфхаків на кухні. Більшість з них стосувалась не тільки приготування їжі з прокислого молока, а й м'яса, яке часто замочували у солодкій воді.

"Телеграф" дізнався навіщо це робили та які ще розчини для м'яса використовували в СРСР.

У Радянському союзі будь-яка квартира була оснащена мінімумом побутової техніки, а про мікрохвильовки тоді і мови не йшлося. Тому аби розморозити м'ясо, яке не встигло розтанути, чи його забули вчасно дістати, господині використовували різні розчини. Одним з таких розчинів була цукрова вода.

Що робити з цукровою водою для м'яса

На 1,5 літра теплої води додавали 3 ст. лож. цукру і підігрівали. Потім у цей розчин клали м'ясо і чекали 10 хвилин. За цей час зазвичай м'ясо розтавало і його починали готувати.

Водночас нікого не хвилював солодкуватий присмак та запах у готової страви. У часи дефіциту їжею не перебирали.

Які ще розчини використовували і для чого

Для розморожування м'яса використовували ще сіль, якою натирали шматок м'яса і чекали десь 30 хв. При цьому зайву сіль не змивали, готували одразу так. Деякі господині використовували і оцет для розморожування м'яса. Для цього заморожене м'ясо прямо у пакеті клали у миску з водою та оцтом у співвідношенні 1:1.

Ще на кухні щільне та жорстке м'ясо натирали содою, аби воно стало м'якішим. Витримували його пару годин і потім змивали соду, і готували.

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