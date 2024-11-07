Странный лайфхак из СССР: зачем мясо замачивали в сладкой воде

Еще использовали воду с уксусом

Во времена СССР было много странных привычек и лайфхаков на кухне. Большинство из них касалось не только приготовления пищи из прокисшего молока, но и мяса, которое часто замачивали в сладкой воде.

"Телеграф" узнал зачем это делали и какие еще растворы для мяса использовали в СССР.

В Советском союзе любая квартира была оснащена минимумом бытовой техники, а о микроволновках тогда и речь не шла. Поэтому, чтобы разморозить мясо, которое не успело растаять, или его забыли вовремя достать, хозяйки использовали разные растворы. Одним из таких растворов была сахарная вода.

Что делать с сахарной водой для мяса

На 1,5 литра теплой воды добавляли 3 ст. лож. сахара и подогревали. Затем в этот раствор клали мясо и ждали 10 минут. За это время обычно мясо таяло и его начинали готовить.

В то же время никого не волновал сладковатый привкус и запах готового блюда. Во времена дефицита едой не перебирали.

Какие еще растворы использовали и для чего

Для размораживания мяса использовали еще соль, которой натирали кусок мяса и ждали около 30 мин. При этом лишнюю соль не смывали, готовили сразу так. Некоторые хозяйки использовали и уксус для размораживания мяса. Для этого замороженное мясо прямо в пакете клали в миску с водой и уксусом в соотношении 1:1.

Еще на кухне жесткое мясо натирали содой, чтобы оно стало более мягким. Выдерживали его пару часов и затем смывали соду, и готовили.

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