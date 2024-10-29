Навіщо насправді у СРСР робили дитячі ласощі з додаванням крові бика

У Союзі ніхто не задумувався, що по сіті це — медичний препарат

В "країні вічного дефіциту", Радянському союзі, був обмежений вибір солодощів та десертів, але й тих часто не було на полицях магазинів. Через це популярність мав гематоген, до складу якого входить бичача кров.

"Телеграф" розповідає про популярний у Союзі солодкий батончик Гематоген. Він продавався в аптеці, але люди купували його не за призначенням лікаря, а щоб поласувати.

Гематоген не є винаходом радянської науки. У Швейцарії наприкінці 19 століття розробили препарат на основі крові биків, який підіймає рівень заліза в крові. Однак за кордоном він не став популярним, на відміну від Союзу. Харчування, особливо після Другої світової війни, у СРСР було бідним та одноманітним, через що діти часто страждали на анемію.

З цим боролися за допомогою гематогену, який спочатку існував у формі мікстури. Пізніше, щоб діти більш охотно його споживали, гематоген почали робити у вигляді солодкого батончику.

Часто люди не знали, що насправді гематоген — ліки, та їли його та давали дітям просто як солодощі. Мало хто задумувався, що десерт з бичачої крові — дуже дивна річ.

Туди входили п’ять основних складників — чорний харчовий альбумін, крохмальна патока, згущене молоко, цукор і ванілін. Харчовий чорний альбумін — це білок, отриманий з очищеної та висушеної бичачої крові. Саме він підвищує рівень заліза у крові та бореться з анемією.

Варто зазначити, що в наші дні гематоген з вмістом чорного альбуміну також можна купити в аптеці. Проте нікому не спадає на думку їсти його замість цукерок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як харчувалася верхівка СРСР, доки в країні панував дефіцит, а подеколи і справжній голод. У ті часи на спецрозподільниках ЦК працювала ціла "господарська галузь" країни. Існували окремі спецполя та парники, де вирощували екологічно чисті злакові культури та овочі.