Він тягнув його до влади, а Тимошенко звільняла: як виглядає таємний кум втікача Януковича (фото)

Михайло Зварич може навіть бути ріднею президента-втікача

Четвертий та найневдаліший президент України Віктор Янукович у молодості здобув не одну судимість. В ті бурхливі роки політик був знайомий з багатьма одіозними особистостями, яких він потім тягнув у владу. Одним з таким "щасливців" став кум Януковича.

Зварич Михайло Петрович вважається давнім другом президента-втікача, а по іншим даним, ще й родичем Віктора Федоровича (по лінії дружини). "Телеграф" розповідає, що відомо про таємного кума Януковича.

Хто такий Зварич Михайло Петрович

Народився 13 липня 1948 року в селі Вільховець Тернопільскої області. У 1991 році закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю "Автомобілі і автомобільне господарство". Упродовж 1970-1982 років працював у комбінаті "Шахтарськантрацит" водієм, підземним гірничим робітником очисного вибою.

З 1983 року Зварич починає обіймати вищі посади: був начальником авторемонтних майстерень "Донецьквуглебуд", а з 1985-го — автоколони №1 та заступником директора Донецької центральної автобази "Донбастрансремонт". Директором автобази в той період і був Віктор Янукович (1984-1987).

Будучи головою Донецької облради майбутній президент-утікач "тягне" з собою в політику і кума Зварича. При цьому повідомляється, що 30 січня 2008 року Михайла Петровича було звільнено у зв'язку з виходом на пенсію за розпорядженням Юлії Тимошенко.

З 2011 до 2013 року Зварич стає начальником Служби автомобільних доріг у Донецькій області, а вже з травня отримує посаду першого заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг України та стає депутатом обласної ради, працюючи в комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ.

Свого часу кум Януковича отримував пропозицію стати губернатором Чернівецької області. Де наразі знаходиться Михайло Зварич — невідомо.

Зварич (справа) на відкритті руху на автодорові Знам'янка-Луганськ-Ізварине, 2012 рік

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