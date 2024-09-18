Просував Поплавського в політику, був "рукою Партії регіонів" і вистрибнув із вікна 17 поверху: чим запам’ятався Михайло Чечетов

Український політик був росіянином, народжений у Курській області і тим, що залишив передсмертну записку

Під час президентства Віктора Януковича Михайло Чечетов став однією з найпомітніших постатей правлячої партії, а на початку 2000-х очолював спірні процеси приватизації в Україні. У 2015 році політика не стало…

Чечетова називали "рукою Партії регіонів", який найбільше запам’ятався скандальними процесами приватизації в Україні та ухваленням "диктаторських законів". "Телеграф" розповідає, ким був відомий регіонал і як наклав на себе руки.

Що відомо про Михайла Чечетова

Чечетов народився 3 жовтня 1953 року в селі Любимівка, Курської області, РФ. Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут, де здобув спеціальність гірничого інженера. Після цього працював на шахті в Єнакієвому – рідному місті зрадника Януковича. Після 12 років викладання у своєму Альма-матер, Чечетов дослужився до посади декана, а потім розпочав політичну кар’єру. 1994 року Чечетов став народним депутатом, а 1998 року був призначений заступником міністра економіки.

Король приватизації, "рука Партії регіонів" та закони "16 січня"

1999 року Михайло Чечетов переходить на роботу до одного з головних відомств того часу — Фонду державного майна України, де займав керівні позиції протягом 6 років. Під час його роботи українські олігархи придбали великі підприємства країни, включаючи Нікопольський завод феросплавів (який дістався Віктору Пінчуку, зятю президента Кучми) та Криворіжсталь (продано Пінчуку та Ахметову), а також низку інших. Опозиція звинувачувала Чечетова у зниженні вартості українських заводів та їх передачі зацікавленим особам практично задарма.

З 2010 до 2014 року Чечетов керував голосуванням фракції регіоналів. Незалежно від голосування у Раді, підсумок багато в чому залежав від його жесту рукою. Політик мав таблицю-шахівницю, в якій він зазначав, які рішення підтримує Партія регіонів, а які — ні. Піднята рука означала голосування "за", горизонтальний помах — "проти". Колеги по фракції говорили, що таким чином Чечетов передавав депутатам рекомендації партії.

20 лютого 2015 року Чечетову було пред’явлено підозру у причетності до ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року. Печерський районний суд Києва ухвалив взяти його під варту з можливістю внесення застави у розмірі близько 5 мільйонів гривень. У разі внесення застави Чечетов мав би носити електронний браслет. У суді Чечетов заявив, що не брав участі у підрахунку голосів під час голосування 16 січня 2014 року.

Поплавський та політика

У 2012 році Партія регіонів запропонувала кандидатуру Михайла Поплавського для обрання до народних депутатів. Про це тоді повідомив сам Михайло Чечетов.

"Він за натурою дуже активна та ініціативна людина. Я вважаю, що він вестиме активну законодавчу роботу, і наявність таких особистостей, як Поплавський, у парламенті піде на благо України", — видав регіонал.

Самогубство Михайла Чечетова

Напередодні смерті Чечетова генпрокурор Віктор Шокін заявив, що політику можуть висунути нові звинувачення, але не розкрив, які саме. 28 лютого 2015 року Михайла Чечетова знайшли мертвим біля його будинку у Києві. Він випав із 17-го поверху багатоповерхової будівлі. Основна версія слідства – самогубство. У передсмертній записці Чечетов написав, що більше не має сил продовжувати жити.

"Немає жодних моральних сил більше жити. Я йду. Думаю, так буде краще для всіх. Дякую всім за підтримку", — було написано у записці. У серпні 2015 року кримінальну справу за фактом смерті Чечетова закрили.

Михайло Чечетов був одружений з Наталією Чечетовою, співробітницею апарату Верховної ради України. Є донька Тетяна Чечетова-Терашвілі (1979), яка з березня 2014 року була заступником міського голови м. Харкова Геннадія Кернеса, який помер 17 грудня 2020 року.

Чечетов із дружиною Наталією та донькою

Чечетов із дочкою Тетяною, зятем Давидом та онуками Лелою та Георгієм

Нагадаємо, що у 2014 році мер Слов’янська назвала російських бойовиків "нашими, донецькими хлопцями". Раніше "Телеграф" писав, де зараз скандальна Неля Штепа.