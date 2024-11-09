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Був із "золотої молоді": як у юності виглядав звинувачений у держзраді Євген Мураєв (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Євген Мураєв втік з України напередодні вторгнення Росії Новина оновлена 09 листопада 2024, 21:27
Євген Мураєв втік з України напередодні вторгнення Росії. Фото Колаж "Телеграф"

Проросійський нардеп походить із сім’ї представників радянської еліти

Політик Євген Мураєв, відомий своїми проросійськими поглядами та любов’ю до країни-терористки, був звинувачений у державній зраді, і тепер, ймовірно, прохолоджується у "загниваючій" Європі. Перш ніж піти в політику, Мураєв насолоджувався безтурботним дитинством та юністю.

Нардеп-втікач, якому в Україні загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна, родом із міста Зміїв Харківської області. Він виріс у сім’ї представників радянської еліти.

Батько Євгена Мураєва, Володимир Кузьмич Мураєв, був впливовим профспілковим діячем, а мати Ольга Олексіївна Мураєва викладала хімію в Харківському інституті міського господарства (нині ХНУМГ імені Бекетова, який сильно постраждав внаслідок ворожих обстрілів у лютому 2023 року).

Євген Мураєв Володимир Мураєв
Мураєв із батьком Володимиром Кузьмичем

Майбутній зрадник батьківщини ні в чому собі не відмовляв. Після розпаду СРСР батько Мураєва пішов у бізнес та очолив будівельний завод "Рапід" у Харкові. Успішні батьки подарували синові безтурботне дитинство та статус представника місцевої "золотої молоді".

Євген Мураєв у молодості
євген мураєв у юності

У 90-ті роки Євген почав пробувати себе в бізнесі, а трохи згодом перейшов у політику. Першим кроком до успіху стала його перемога на виборах до Харківської облради у 2006 році, де його було обрано в рамках олігархічного проєкту "Віче". Після того, як Янукович здобув перемогу на президентських виборах, Мураєв отримав посаду голови Зміївської РДА та шлях до Верховної Ради.

Євген Мураєв у молодості

Потім була "Партія регіонів", фракція "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Після цього Мураєв створює телеканал "НАШ", який служить інструментом пропаганди на користь інтересів Росії.

В ефірах нардеп відкрито критикував владу та висловлювався проти вступу України до НАТО. Неодноразово називав Євромайдан "державним переворотом", а військові дії на Донбасі — "громадянським конфліктом".

Євген Мураєв

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Євген залишив Україну (за іншими даними — у травні 2022 року). На той час британська розвідка стверджувала, що окупанти планували повалити українську владу та призначити Мураєва головою квазідержавного утворення.

Востаннє проросійського політика бачили у Відні, де його дружина порушила місцевий закон. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину Євгена Мураєва, яка неодноразово знімалася у РФ.

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#Молодість #Євген Мураєв