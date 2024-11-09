Був із "золотої молоді": як у юності виглядав звинувачений у держзраді Євген Мураєв (фото)

Проросійський нардеп походить із сім’ї представників радянської еліти

Політик Євген Мураєв, відомий своїми проросійськими поглядами та любов’ю до країни-терористки, був звинувачений у державній зраді, і тепер, ймовірно, прохолоджується у "загниваючій" Європі. Перш ніж піти в політику, Мураєв насолоджувався безтурботним дитинством та юністю.

Нардеп-втікач, якому в Україні загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна, родом із міста Зміїв Харківської області. Він виріс у сім’ї представників радянської еліти.

Батько Євгена Мураєва, Володимир Кузьмич Мураєв, був впливовим профспілковим діячем, а мати Ольга Олексіївна Мураєва викладала хімію в Харківському інституті міського господарства (нині ХНУМГ імені Бекетова, який сильно постраждав внаслідок ворожих обстрілів у лютому 2023 року).

Мураєв із батьком Володимиром Кузьмичем

Майбутній зрадник батьківщини ні в чому собі не відмовляв. Після розпаду СРСР батько Мураєва пішов у бізнес та очолив будівельний завод "Рапід" у Харкові. Успішні батьки подарували синові безтурботне дитинство та статус представника місцевої "золотої молоді".

У 90-ті роки Євген почав пробувати себе в бізнесі, а трохи згодом перейшов у політику. Першим кроком до успіху стала його перемога на виборах до Харківської облради у 2006 році, де його було обрано в рамках олігархічного проєкту "Віче". Після того, як Янукович здобув перемогу на президентських виборах, Мураєв отримав посаду голови Зміївської РДА та шлях до Верховної Ради.

Потім була "Партія регіонів", фракція "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Після цього Мураєв створює телеканал "НАШ", який служить інструментом пропаганди на користь інтересів Росії.

В ефірах нардеп відкрито критикував владу та висловлювався проти вступу України до НАТО. Неодноразово називав Євромайдан "державним переворотом", а військові дії на Донбасі — "громадянським конфліктом".

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Євген залишив Україну (за іншими даними — у травні 2022 року). На той час британська розвідка стверджувала, що окупанти планували повалити українську владу та призначити Мураєва головою квазідержавного утворення.

Востаннє проросійського політика бачили у Відні, де його дружина порушила місцевий закон. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину Євгена Мураєва, яка неодноразово знімалася у РФ.