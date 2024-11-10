Он тянул его к власти, а Тимошенко увольняла: как выглядит тайный кум беглеца Януковича (фото)

Михаил Зварич может даже быть родственником беглого президента

Четвертый и самый неудачный президент Украины Виктор Янукович в молодости получил не одну судимость. В эти бурные годы политик был знаком со многими одиозными личностями, которых он потом тянул во власть. Одним из таких "счастливчиков" стал кум Януковича.

Зварыч Михаил Петрович считается давним другом беглого президента, а по другим данным, еще и родственником Виктора Федоровича (по линии жены). "Телеграф" рассказывает, что известно о тайном куме Януковича.

Кто такой Зварыч Михаил Петрович

Родился 13 июля 1948 в селе Ольховец Тернопольской области. В 1991 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". В течение 1970-1982 годов работал в комбинате "Шахтерскантрацит" водителем, подземным горным рабочим очистного забоя.

С 1983 года Зварыч начинает занимать высшие должности: был начальником авторемонтных мастерских "Донецкуглестрой", а с 1985-го — автоколонны №1 и заместителем директора Донецкой центральной автобазы "Донбастрансремонт". Директором автобазы в тот период и был Виктор Янукович (1984–1987).

Являясь главой Донецкого облсовета будущий беглый президент "тянет" с собой в политику и кума Зварыча. При этом сообщается, что 30 января 2008 года Михаил Петрович был уволен в связи с выходом на пенсию по распоряжению Юлии Тимошенко.

С 2011 по 2013 год Зварыч становится начальником Службы автомобильных дорог в Донецкой области, а уже с мая получает должность первого заместителя Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины и становится депутатом областного совета, работая в комиссии по вопросам архитектуры, строительства и ЖКХ.

В свое время кум Януковича получал предложение стать губернатором Черновицкой области. Где сейчас находится Михаил Зварыч — неизвестно.

Зварыч (справа) на открытии движения на автодорове Знаменка-Луганск-Изварино, 2012 год

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