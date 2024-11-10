Тут похована мама та маленький брат Януковича: де це місце і як виглядають могили (фото)

Мама біглого президента померла, коли йому було 2 роки

Про дитинство президента України Януковича невідомо практично нічого. Є інформація про його батьків та деяких родичів, яких можна порахувати на пальцях. Проте решта, ймовірно, була прихована самим Віктором Федоровичем.

Матері Віктора Януковича та його молодшому братові у його біографії приділяється мало уваги, але відомі факти відображають важкі обставини його дитинства. Мати Януковича, Ольга Семенівна Янукович (у дівоцтві Леонова), працювала медсестрою і померла у 1952 році, коли майбутньому президентові було всього два роки. Їй було лише 27 років. Про причину смерті жінки нічого не відомо.

Після її смерті батько Януковича Федір Володимирович, машиніст паротяга, одружився ще раз. У 2012 році стало відомо, що Віктор Янукович мав маленького брата. За даними ЗМІ, він помер у піврічному віці 1954 року. Раніше Віктор Федорович чомусь довгий час це приховував.

Де похована мама та брат Віктора Януковича

Ольга Семенівна та маленький брат Януковича Володимира поховані в Єнакієве, що в Донецькій області. До могили рідних людей зрадник України приїжджав дуже рідко.

Могила Янукович Ольги та маленького Володимира

Відомий візит Віктора Януковича у квітні 2011 року. "У квітні глава держави незмінно приїжджає на могилу матері та брата і завжди покладає два величезні букети. Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову. З ним поряд був лише син Віктор", — писали ЗМІ.

Янукович на могилі мами

Нагадаємо, що той самий син експрезидента України Віктор Вікторович Янукович загинув у 2015 році. Раніше "Телеграф" писав, як помер 33-річний Янукович-молодший та як виглядає його могила.