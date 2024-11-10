Здесь похоронены мама и маленький брат Януковича: где это место и как выглядят могилы (фото)

Мама беглого президента умерла, когда ему было 2 года

О детстве беглого президента Украины Януковича неизвестно практически ничего. Есть информация о его родителях и некоторых родственниках, которых можно посчитать на пальцах. Однако остальное, вероятно, было скрыто самим Виктором Федоровичем.

Матери Виктора Януковича и его младшему брату в его биографии уделяется мало внимания, но известные факты отражают трудные обстоятельства его детства. Мать Януковича, Ольга Семеновна Янукович (в девичестве Леонова), работала медсестрой и скончалась в 1952 году, когда будущему президенту было всего два года. Ей было всего 27 лет. О причине смерти женщины ничего неизвестно.

После ее смерти отец Януковича, Федор Владимирович, машинист паровоза, женился еще раз. В 2012 году стало известно, что у Виктора Януковича был маленький брат. По данным СМИ, он умер в полугодовалом возрасте в 1954 году. Ранее Виктор Федорович почему-то долгое время это скрывал.

Где похоронены мама и брат Виктора Януковича

Ольга Семеновна и маленький брат Януковича Владимир похоронены в Енакиево, что в Донецкой области. К могиле родных людей предатель Украины приезжал очень редко.

Могила Янукович Ольги и маленького Владимира

Известен визит Виктора Януковича в апреле 2011 года. "В апреле глава государства неизменно приезжает на могилу матери и брата и всегда возлагает два огромных букета. Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй — из белых цветов — для брата Владимира, который умер еще в полугодовалом возрасте. Постоял немного, склонив голову. С ним рядом был только сын Виктор", — писали СМИ.

Янукович на могиле мамы

Напомним, что той же сын экс-президента Украины Виктор Викторович Янукович погиб в 2015 году. Ранее "Телеграф" писал, как умер 33-летний Янукович-младший и как выглядит его могила.