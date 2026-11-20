Від будови акумулятора залежать запас ходу, швидкість заряджання й безпека

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Для купівлі зараз практичніший вибір – серійний електромобіль зі звичайним літій-іонним акумулятором. Твердотільні батареї перспективніші за щільністю енергії, але повністю твердотільні моделі ще не вийшли на масовий ринок.

Motor1 пояснює, що ключова відмінність між цими батареями – матеріал, крізь який рухаються іони літію. У звичайному літій-іонному акумуляторі це рідкий електроліт, а в твердотільному його роль виконує кераміка, скло або спеціальний полімер.

Що твердотільна батарея дає електромобілю

Вища щільність енергії дає виробникам два варіанти: збільшити запас ходу або зберегти його, встановивши менший і легший акумулятор. Деякі конструкції передбачають анод із металевого літію, який дає змогу зберігати ще більше енергії.

Швидкість заряджання залежить від конструкції всієї батареї. Розробники прагнуть скоротити час заряджання до тривалості короткої зупинки на заправці. Окремі конструкції також розраховані на повільніше зношування елементів під час повторних циклів заряджання й розряджання.

Твердий електроліт водночас розділяє електроди й не дає їм торкатися. Це допомагає запобігти внутрішньому короткому замиканню, яке здатне спричинити неконтрольоване нагрівання. Заміна рідини твердим матеріалом також зменшує ризик витоку й може знизити ризик займання.

Твердий електроліт розділяє електроди й допомагає запобігти короткому замиканню Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому твердотільні батареї складно випускати серійно

Рідкий електроліт заповнює дрібні проміжки всередині елемента, а твердий має щільно прилягати до електродів. Під час заряджання й розряджання матеріали розширюються та стискаються. Через це можуть з’являтися тріщини, які погіршують контакт і заважають руху іонів.

Для серійного випуску потрібні спеціальні матеріали, точні виробничі процеси та суворий контроль якості. Деякі батареї, які продають як твердотільні, досі містять трохи рідкого електроліту. У повністю твердотільній батареї електроліт у всьому елементі твердий.

Коли з’являться автомобілі з новими батареями

Toyota планує представити перший автомобіль із повністю твердотільним акумулятором до кінця 2028 року. QuantumScape, яка співпрацює з Volkswagen, у лютому 2026 року відкрила в Каліфорнії пілотну лінію Eagle Line. На ній виготовлятимуть елементи для тестування та інтеграції в продукти.

Міжнародне енергетичне агентство у своєму огляді за 2026 рік прогнозує, що в першій половині 2030-х років технологія залишатиметься переважно в преміальному сегменті. Для ширшого впровадження виробникам потрібно здешевити випуск елементів і налагодити їх інтеграцію в акумуляторні блоки.

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