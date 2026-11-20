Що показують акційний календар Comfy та торішні ціни на Rozetka

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Нижчий курс долара відіб’ється на ціннику, якщо наступна партія ноутбуків обійдеться дешевше в гривнях і продавець врахує цю економію в роздрібній ціні. До Чорної п’ятниці вже закуплені ноутбуки здатні подешевшати раніше – завдяки акції на залишки.

Уранці 20 листопада долар в обмінниках продавали в середньому по 45,48 гривні після зниження на 26 копійок, а о 21:00 Minfin зафіксував курс продажу 45,49 гривні. За вечірнім оновленням о 20:45 середній курс продажу долара в банках становив 45,49758 гривні, знизившись на 17 копійок.

Який курс закладають у ціну ноутбука

Для партії, яку вже оплатили в доларах, гривнева закупівельна вартість залежить від курсу, за яким імпортер розрахувався з постачальником. Падіння курсу після оплати не змінює цієї суми. Якщо магазин купує техніку в українського дистриб’ютора за гривні, для нього відправною точкою є ціна в рахунку постачальника, а не курс в обміннику.

Під час поповнення запасів продавець зважає й на те, скільки коштуватиме заміна проданого ноутбука. Якщо доларова ціна постачальника не змінилася, нижчий курс зменшує гривневу вартість валютної частини нової закупівлі. Роздрібна ціна залежить також від витрат на доставку, податків і націнки, тому рух курсу й зміна цінника не обов’язково збігаються за розміром.

Під час розпродажу варто звіряти ціну ноутбука з мінімумом за попередні 30 днів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що показують розпродажі Comfy та Rozetka

"Black Friday 2026 триватиме з 24 листопада до 1 грудня включно", – повідомили в Comfy.

Мережа почне акцію до самої Чорної п’ятниці, яка припадає на 27 листопада. У розпродажі братимуть участь понад 8 000 товарів, серед них – ноутбуки. Якщо продавець хоче звільнити склад під нову поставку, він може тимчасово зменшити націнку на наявну техніку: закупівельна вартість партії залишиться тією самою, а ціна для покупця знизиться на час акції.

Сервіс badseller підрахував, що на Rozetka під час розпродажу 2025 року 4 571 відстежувана позиція в категорії "Ноутбуки й комп’ютери" подешевшала щонайменше на 5% від ціни 20 листопада. У 26,5% із них акційна ціна не була нижчою за мінімум попередніх 30 днів. Медіанна знижка від ціни напередодні становила 11,7%, а від місячного мінімуму – 6%.

Дослідження охоплює ціни на сторінках товарів самої Rozetka та інших продавців маркетплейсу. Для покупця, який порівнює пропозиції Rozetka і Comfy, орієнтир – найнижча ціна за останні 30 днів на ноутбук із тим самим артикулом і комплектацією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" знизили ціну на популярний батончик.