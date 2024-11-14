Перші совєтські гамбургери та хот-доги: як виглядав суворий радянський "фастфуд"

Під "швидкою їжею" розуміли і пиріжки з прилавка

Сучасний асортимент закладів швидкого харчування дарує громадянам вибір, який у Совєтському Союзі здавався недосяжним. У кожному місті сьогодні можна знайти численні точки фастфуду, що задовольнять будь-які смаки, і маючи навіть мінімальні кошти, залишитися голодним складно. Але за совєтських часів, на відміну від теперішньої України, такого вибору не було, а поняття "швидкий перекус" мало зовсім інше значення.

"Телеграф" підготував матеріал про те, яким був фастфуд у СССР. Білоруський блогер Максим Мирович описує цей сегмент совєтського громадського харчування як вельми убогий.

Фастфуд у звичному для сучасних людей вигляді тоді просто не існував. На той час під "швидкою їжею" розуміли пиріжки з прилавка або ж легендарний "набір" з пляшки кефіру та пів батона хліба.

У 50-ті роки одним з основних варіантів фастфуду стали "чебуречні". Якість їжі там була низькою, проте на це ніхто не зважав. До чебуречних вишукувалися справжні черги. Мирович зазначає, що м'яса в чебуреках зазвичай було мало, і воно було жилавим, а самі пиріжки часто залишалися несвіжими. Тісто могло бути зачерствілим і просто підігрітим ззовні.

Чебуреки ж смажилися на маслі, яке економили та використовували тривалий час, що не тільки псувало смак, але й робило їжу буквально токсичною. Інтер’єр таких закладів також був простим: високі столи без стільців, де відвідувачі могли швидко перекусити чебуреком або пиріжком і продовжити свій день.

Гамбургери в СССР

Примітно, що так звані "гамбургери" у СССР з’явилися навіть раніше, ніж чебуречні. Щоправда, нічого спільного з сучасними гамбургерами вони не мали.

У 1934 році совєтська влада заснувала Народний комітет харчової промисловості та відправила його голову, Анастаса Мікояна, до США для запозичення ідей організації швидкого та доступного харчування для робітників. Під враженням від побачених там булочок з м’ясом, він привіз до СРСР обладнання для виробництва "гамбургерів".

Вже у 1937 році в деяких великих містах почали продавати "Гарячу московську котлету" за 50 копійок — прототип сучасних бургерів. Та якщо м’ясні котлети споживачі прийняли, то м’які булочки замінювали на звичний житній або пшеничний хліб. Крім того, совєтські гамбургери складалися виключно з цих двох інгредієнтів: хліба та котлети. Ні про які шматочки сиру, салату чи кетчупу не йшлося. Так само як і не було ні Кока-коли чи Фанти, зате були совєтські лимонад і квас.

Проте війна й післявоєнні роки майже повністю знищили цю ініціативу. Кіоски закривалися, а "Микоянівська котлета" втратила булочку і перетворилася на котлету в тісті.

Хот-доги в СССР

Лише з приходом до влади Микити Хрущова почалася нова спроба організації системи громадського харчування. Саме тоді чебуреки, пиріжки та пельмені стали більш поширеним "фастфудом".

Між іншим, саме завдяки Хрущову в СССР з’явилися і перші хот-доги. Іронія в тому, що вони, як і свого часу гамбургери, мали небагато спільного з оригіналом.

Після того, як Микита Хрущов у 1960-х роках особисто відвідав американський м'ясокомбінат і спробував хот-дог, він розпорядився включити його до радянського меню. Так у СССР з'явилася сосиска у тесті. І сміх, і гріх.

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