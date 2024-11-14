Первые советские гамбургеры и хот-доги: как выглядел суровый советский "фастфуд"

Под "быстрой едой" понимали и пирожки с прилавка

Современный ассортимент заведений быстрого питания дарит гражданам выбор, который в Советском Союзе казался недостижимым. В каждом городе сегодня можно найти многочисленные точки фастфуда, удовлетворяющие любые вкусы, и имея даже минимальные средства, остаться голодным сложно. Но в советское время, в отличие от нынешней Украины, такого выбора не было, а понятие "скорый перекус" имело совсем другое значение.

"Телеграф" подготовил материал о том, каким был фастфуд в СССР. Белорусский блогер Максим Мирович описывает этот сегмент советского общепита как весьма убогий.

Фастфуд в обычном для современных людей виде тогда просто не существовал. В то время под "скорой едой" понимали пирожки с прилавка или легендарный "набор" из бутылки кефира и пол батона хлеба.

В 50-е годы одним из основных вариантов фастфуда стали "чебуречные". Качество пищи там было низким, однако на это никто не считался. До чебуречных выстраивались настоящие очереди. Мирович отмечает, что мяса в чебуреках обычно было мало и оно было жилистым, а сами пирожки часто оставались несвежими. Тесто могло быть очерствевшим и просто подогретым снаружи.

Чебуреки жарились на масле, которое экономили и использовали длительное время, что не только портило вкус, но и делало пищу буквально токсичной. Интерьер таких заведений также был прост: высокие столы без стульев, где посетители могли быстро перекусить чебуреком или пирожком и продлить свой день.

Гамбургеры в СССР

Примечательно, что так называемые "гамбургеры" в СССР появились даже раньше чебуреков в чебуречных. Правда, ничего общего с современными гамбургерами у них не было.

В 1934 году советские власти основали Народный комитет пищевой промышленности и отправили его председателя Анастаса Микояна в США для заимствования идей организации быстрого и доступного питания для рабочих. Под впечатлением от увиденных там булочек с мясом, он привез в СССР оборудование для производства "гамбургеров".

Уже в 1937 году в некоторых крупных городах начали продавать "Горячую московскую котлету" за 50 копеек — прототип современных бургеров. Но если мясные котлеты потребители приняли, то мягкие булочки заменяли на привычный ржаной или пшеничный хлеб. Кроме того, советские гамбургеры состояли исключительно из двух ингредиентов: хлеба и котлеты. Ни о каких кусочках сыра, салата или кетчупа речь не шла. Равно как и не было ни Кока-колы или Фанты, зато были советские лимонад и квас.

Однако война и послевоенные годы почти полностью уничтожили эту инициативу. Киоски закрывались, а "Микояновская котлета" потеряла булочку и превратилась в котлету в тесте.

Хот-доги в СССР

Только с приходом к власти Никиты Хрущева началась новая попытка организации системы общественного питания. В это время чебуреки, пирожки и пельмени стали более распространенным "фастфудом".

Между прочим именно благодаря Хрущеву в СССР появились и первые хот-доги. Ирония в том, что они, как в свое время гамбургеры, имели не так уж много общего с оригиналом.

После того как Никита Хрущев в 1960-х годах лично посетил американский мясокомбинат и попробовал хот-дог, он распорядился включить его в советское меню. Так в СССР появилась сосиска в тесте. И смех, и грех.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о пяти вещах из СССР, которые никогда не сломаются. Они есть у каждой семьи.