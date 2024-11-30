Залишився один день — з 1 грудня субсидії будуть нараховувати по-іншому

Сума субсидії рахується для кожної родини окремо

30 листопада останній день, коли можна подати документи на отримання субсидії для нарахування її в повному розмірі за опалювальний період. Він почався 1 жовтня і триватиме до 30 квітня. Після цього субсидії перераховуватимуть.

Якщо особа подає документи на отримання субсидії після 1 грудня, вона отримає допомогу лише з місяця подачі заявки, без компенсації за попередні місяці опалювального сезону. Це означає, що ті, хто не встигне оформити субсидію до цієї дати, втратити можливість отримати фінансову підтримку за жовтень і листопад.

При подачі з документів з 1 грудня, буде враховуватися сума прибутків за другий та третій квартали 2024 року. Середня сума доходу родини впливає на суму призначеної субсидії та розраховується індивідуально.

Також варто поквапитися тим, хто планує отримати в 2024 році субсидію на рідке та тверде пічне паливо. Грудень останній місяць, коли її призначатимуть. При подачі документів на цей вид субсидії враховуються всі доходи за попередній календарний рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, доходи за які місяці впливають на призначення субсидії, залежно від місяця подачі. Для пенсіонерів є свої особливості.