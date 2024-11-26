Через дії родичів можна втратити субсидію. Як цього не допустити

Якщо не повідомити про зміни, це може коштувати допомоги від держави

Субсидія — важливий фінансовий інструмент підтримки українських родин у складний економічний період. Особливо актуальним це стає взимку, коли комунальні платежі зростають через підвищення тарифів на опалення.

Проте не всі знають про тонкощі отримання цієї соціальної допомоги. Є випадки, коли субсидії через дії родичів можуть позбавити.

Коли можуть позбавити субсидії через родичів: пояснюють у Пенсійному фонді

Серед несподіваних причин скасування субсидії — виїзд членів родини за кордон. Від'їзд когось із домогосподарства за кордон може кардинально змінити ситуацію з пільгою.

Фахівці Пенсійного фонду України наголошують: якщо хтось iз зареєстрованих осіб перебуває за межами країни понад два місяці, це автоматично впливає на нарахування субсидії. Наприклад, у сім’ї з 3 людей, де дружина з дитиною виїхали за кордон, а чоловік залишився, при розрахунку субсидії їхні доходи та норми комунальних послуг не враховуватимуться.

Важливо вчасно повідомляти про такі зміни. Якщо родина цього не зробить, доведеться повертати кошти, які отримали. Є навіть ризик повернення всієї суми субсидії.

Винятки передбачені для мешканців певних областей: Дніпропетровської, Донецької, Волинської, Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської, Луганської, Харківської, Херсонської, Чернігівської та Сумської, а також Запорізької. Для них діють спеціальні правила: не потрібно звітувати про виїзд до завершення воєнного стану та впродовж місяця після нього.

Також раніше "Телеграф" писав, що зміниться в призначенні субсидій з 1 грудня. Якщо встигнути подати документи до початку першого зимового місяця, субсидію рахуватимуть зі старту опалювального сезону з жовтня.