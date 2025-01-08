Мармур, оксамит і довгі люстри: як виглядає будинок Пшонки під Києвом, який йому не дали продати

Дім політика викликав сильне обурення суспільства

Віктор Пшонка був генеральним прокурором України за часів президентства Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Після розстрілу учасників Євромайдану політик утік з країни, після чого його оголосили у міжнародний розшук. Європейський Союз запровадив санкції проти Пшонки, але у 2023 році їх скасували.

"Телеграф" нагадає, який вигляд мають апартаменти Пшонки, які виставили на продаж у травні 2024 року.

Будинок Віктора Пшонки

Нерухомість політика часів Януковича у 2014 році здивувала суспільство. Весь маєток у великій кількості був оздоблений золотом, мармуром, дивними картинами, ліпниною, неначе музей. Так, українці назвали тотальний несмак будинку політика "пшонка-стайл".

Нерухомість оцінили у 460 тисяч доларів, а її площа становить 511 квадратних метрів. На території можна побачити будинки для гостей і охорони, вихід до власного озера, басейн, альтанку, місце для барбекю. Також біля дому насадили багато різноманітних дерев. Рієлтори вказали, що екстер'єр створював ландшафтний дизайнер. Сама територія огороджена цегляним парканом, водночас працює відеоспостереження.

Будинок обставлений меблями коштовних італійських брендів, як-от Treci Cecchini, Lucy, Corsini. Обшиті оксамитом меблі, помпезні люстри, підсвічники, килими, Пшонка обрав, щоб справити враження шику, однак це має безглуздий вигляд.

На першому поверсі розташований авторський камін, кухня, басейн, сауна, санвузол. Підлога вкладена іспанською плиткою з підігрівом. А на другому поверсі є 3 спальні, робочий кабінет з терасою і санвузол.

У будинку підключене газове опалення, є кабельне та супутникове ТБ, шафа, холодильник, кондиціонери, сигналізація, джакузі, посудомийна машина та оптоволоконний інтернет. Колишній генеральний прокурор облаштував собі мансарду з бібліотекою, 2 кімнатами, верандою, вбиральнею та іншими приміщеннями.

Продажем цього будинку займалась елітна агенція нерухомості. Наразі немає інформації, чи дім прокурора-втікача хтось придбав. Оголошення про продаж будинку вже немає на профільному сайті.

Нагадаємо, що Віктор Пшонка втік з України після розстрілу євромайданівців. Люди були здивовані від розмаху інтер'єру в будинку. Тоді в ньому ще висіли картини з зображенням Пшонки, була велика кількість зброї, ікон, диванів, обшитих золотом. Припускають, що інтер'єр міг вартувати понад 15 мільйонів доларів.

Незадовго після втечі Пшонки з будинку викрали меблі, елементи інтер'єру та познімали розетки. Невідомо, хто саме це зробив. Пізніше його відремонтували та відновили декор.

Фото Анатолія Гаєвського

Фото Анатолія Гаєвського

Фото Анатолія Гаєвського

Політик разом з сином втік до Росії, а в Україні його оголосили в розшук. Євросоюз запроваджував санкції проти експрокурора через "розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України".

Зараз Пшонка, ймовірно, продовжує мешкати в країні-окупантці. Відомо, що політик жодного разу не повертався в Україну з моменту втечі, а також не виїжджав у "дружні країни". У 2023 році з політика зняли європейські санкції. Також є чутки, що колишній український посадовець закрутив роман з московською світською левицею Марією Лоренцо.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має зараз будинок президента-втікача Віктора Януковича. У 2023 році маєток повернули у власність держави.