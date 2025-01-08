Китай не пускає в порти російську нафту, а також танкери з Ірану та Венесуели

США планують накласти санкції ще на понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту

Китай заборонив заходити в порти провінції Шаньдун суднам, які потрапили під санкції США. Через ці порти проходить більшість поставок нафти з Росії, Ірану та Венесуели до Китаю.

Торік провінція Шаньдун щодня приймала близько 1,74 мільйона барелів нафти з цих країн. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Як повідомляє видання, заборона стосується найбільших портів східного узбережжя — Циндао, Жичжао та Яньтай. Портова група Шаньдун у понеділок розіслала повідомлення, що забороняє приймати та обслуговувати судна зі списку американського Мінфіну.

За словами Reuters, у грудні минулого року в портах Шаньдуна розвантажили вісім великих танкерів. Кожен із них перевіз по два мільйони барелів переважно іранської нафти. Серед цих суден були Phonix, Vigor, Quinn та Divine, які перебувають під санкціями США.

Аналітики Lloyd's List Intelligence підрахували, що "тіньовий флот" для перевезення нафти з Ірану, Росії та Венесуели налічує 669 танкерів. З них від 250 до 300 суден зазвичай возять російську нафту.

Через нову заборону незалежним нафтопереробним заводам у Шаньдуні доведеться платити більше за доставку. Саме вони є головними покупцями дешевої нафти з країн під санкціями, пише Reuters.

Тим часом США планують накласти санкції ще на понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський привітав нові санкції проти російського "тіньового флоту". Про це президент України написав у соцмережі Х.