Остался один день – с 1 декабря субсидии будут начислять по-другому

Сумма субсидии считается для каждой семьи отдельно

30 ноября последний день, когда можно подать документы на получение субсидии для начисления ее в полном размере за отопительный период. Он начался 1 октября и продлится до 30 апреля. После этого субсидии будут пересчитывать.

Если лицо подает документы на получение субсидии после 1 декабря, оно получит помощь только с месяца подачи заявки, без компенсации за предыдущие месяцы отопительного сезона. Это означает, что те, кто не успеет оформить субсидию до этой даты, потеряет возможность получить финансовую поддержку за октябрь и ноябрь.

При подаче с документов с 1 декабря, будет учитываться сумма доходов за второй и третий кварталы 2024 года. Средняя сумма дохода семьи влияет на сумму назначенной субсидии и рассчитывается индивидуально.

Также стоит поторопиться тем, кто планирует получить в 2024 году субсидию на жидкое и твердое печное топливо. Декабрь последний месяц, когда ее будут назначать. При подаче документов на этот вид субсидии учитываются все доходы за предыдущий календарный год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, доходы за месяцы влияют на назначение субсидии в зависимости от месяца подачи. Для пенсионеров есть свои особенности.