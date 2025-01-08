Туристів у Карпатах попередили про небезпеку. На перший раз їм пощастило

Через відлигу зберігається сніголавинна небезпека

Днями в Українських Карпатах на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей зійшла лавина. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

При цьому туристів просять бути максимально обережними та уважними. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

Відомо, що на східному схилі гори Брецкул зійшла лавина обсягом 1280 кубічних метрів. За інформацією центру, це сталося 6 січня у проміжку з 15.00 до 16.00 за київським часом. На щастя, жертви та руйнування зафіксовані не були.

Закарпатські рятувальники попереджають, що через відлигу в Карпатах продовжує зберігатись значна сніголавинна небезпека. Саме тому туристів просять бути обережними та відмовитися від походів у гори під час негоди.

Українцям, які все-таки наважуються вирушати в гори рятувальники дали низку важливих порад:

ніколи не ходити в гори поодинці

перед походом обов’язково ознайомитися з прогнозом погоди

у разі штормового попередження — скасувати похід

перед тим як їхати чи йти — уважно оглядати схили

не підходити близько до краю снігового покриву

у разі сходу лавини — намагатися втекти убік.

У разі сходження лавини, яка застала вас у горах, необхідно дотримуватись таких правил:

якнайшвидше зійдіть зі шляху лавини

викинути важке спорядження (крім рятувального)

викинути вгору рукавичку або палицю, щоб у разі потрапляння під лавину для рятувальників був орієнтир

якщо вас накрило снігом, зробіть простір для дихання.

Що відомо про гору Брецкул

Брескул (Брецкул) – одна з гірських вершин масиву Чорногора Українських Карпат. Висота — 1911 м. Розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей України, між Говерлою та горою Пожижевська. Брескул – найближча сусідка Говерли.

Вершина гори купоподібна, північні схили круті. У кількох місцях схили порізані карами давнього зледеніння. Рельєф переважно кам’янистий. На західному схилі гори розташована западина з невеликими та непостійними озерцями.

Назва гори, можливо, пов’язана з її формою і походить від гуцульського слова, що означає набряклий.

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