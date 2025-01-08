Туристів у Карпатах попередили про небезпеку. На перший раз їм пощастило
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Через відлигу зберігається сніголавинна небезпека
Днями в Українських Карпатах на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей зійшла лавина. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
При цьому туристів просять бути максимально обережними та уважними. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
Відомо, що на східному схилі гори Брецкул зійшла лавина обсягом 1280 кубічних метрів. За інформацією центру, це сталося 6 січня у проміжку з 15.00 до 16.00 за київським часом. На щастя, жертви та руйнування зафіксовані не були.
Закарпатські рятувальники попереджають, що через відлигу в Карпатах продовжує зберігатись значна сніголавинна небезпека. Саме тому туристів просять бути обережними та відмовитися від походів у гори під час негоди.
Українцям, які все-таки наважуються вирушати в гори рятувальники дали низку важливих порад:
- ніколи не ходити в гори поодинці
- перед походом обов’язково ознайомитися з прогнозом погоди
- у разі штормового попередження — скасувати похід
- перед тим як їхати чи йти — уважно оглядати схили
- не підходити близько до краю снігового покриву
- у разі сходу лавини — намагатися втекти убік.
У разі сходження лавини, яка застала вас у горах, необхідно дотримуватись таких правил:
- якнайшвидше зійдіть зі шляху лавини
- викинути важке спорядження (крім рятувального)
- викинути вгору рукавичку або палицю, щоб у разі потрапляння під лавину для рятувальників був орієнтир
- якщо вас накрило снігом, зробіть простір для дихання.
Що відомо про гору Брецкул
Брескул (Брецкул) – одна з гірських вершин масиву Чорногора Українських Карпат. Висота — 1911 м. Розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей України, між Говерлою та горою Пожижевська. Брескул – найближча сусідка Говерли.
Вершина гори купоподібна, північні схили круті. У кількох місцях схили порізані карами давнього зледеніння. Рельєф переважно кам’янистий. На західному схилі гори розташована западина з невеликими та непостійними озерцями.
Назва гори, можливо, пов’язана з її формою і походить від гуцульського слова, що означає набряклий.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує відпочити у Славському та Пилипці цієї зими. У цих населених пунктах є багато варіантів житла від готелю до окремих котеджів.