Як перевірити призначення субсидії онлайн: є тільки три способи
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Субсидію розраховують індивідуально
В Україні тим, хто не може самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги, надають субсидію. Претендувати на неї можуть не всі, а тільки ті кому дозволяє майновий та соціальний стан.
Як отримати субсидію
Громадяни України та іноземці, що легально проживають на території держави, можуть подавати заяви про отримання субсидій до:
- Територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ).
- Виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
- Центри надання адміністративних послуг.
- Порталу "Дія", порталу ПФУ та додатку для телефонів від пенсійного фонду
- У відділення ПФ поштою.
Необхідні документи для субсидії
Для призначення житлової субсидії необхідно подати:
- Заяву про призначення субсидії.
- Декларація про доходи та витрати.
- Додаткові документи, такі як довідки про доходи, договір наймання житла (за потреби), договір про реструктуризацію боргу, акт обстеження матеріально-побутових умов тощо.
Отримання повідомлення про призначення чи відмову
Рішення про призначення, ненадання (коли субсидія складає 0 грн, але особа має на неї право) або відмову у призначені субсидії надають протягом 10 календарних днів з моменту подачі документів. Заявник отримує повідомлення протягом 3 днів після прийняття рішення.
Форми повідомлення
Пенсійний фонд України може повідомити про результати призначення субсидії кількома способами, серед яких три — через інтернет:
- В електронному вигляді на електронну пошту, якщо був обраний такий канал комунікації.
- Через портал "Дія" в особистому кабінеті заявника чи в розділі звернень.
- Через портал ПФУ в розділі "Індивідуальні повідомлення", дані про виплачену допомогу — в розділі "Моя субсидія".
- В паперовій формі під підпис.
Раніше "Телеграф" розповідав, що отримувачі субсидії зобов’язані інформувати органи ПФУ про будь-які зміни, які можуть впливати на призначення субсидії, протягом 30 днів з моменту їх виникнення. Серед них, зокрема, виїзд частини родини за кордон.