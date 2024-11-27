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Як перевірити призначення субсидії онлайн: є тільки три способи

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Подати документи також можна онлайн Новина оновлена 27 листопада 2024, 11:48
Подати документи також можна онлайн. Фото Pixabay

Субсидію розраховують індивідуально

В Україні тим, хто не може самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги, надають субсидію. Претендувати на неї можуть не всі, а тільки ті кому дозволяє майновий та соціальний стан.

Як отримати субсидію

Громадяни України та іноземці, що легально проживають на території держави, можуть подавати заяви про отримання субсидій до:

  • Територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ).
  • Виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
  • Центри надання адміністративних послуг.
  • Порталу "Дія", порталу ПФУ та додатку для телефонів від пенсійного фонду
  • У відділення ПФ поштою.

Необхідні документи для субсидії

Для призначення житлової субсидії необхідно подати:

  • Заяву про призначення субсидії.
  • Декларація про доходи та витрати.
  • Додаткові документи, такі як довідки про доходи, договір наймання житла (за потреби), договір про реструктуризацію боргу, акт обстеження матеріально-побутових умов тощо.

Отримання повідомлення про призначення чи відмову

Рішення про призначення, ненадання (коли субсидія складає 0 грн, але особа має на неї право) або відмову у призначені субсидії надають протягом 10 календарних днів з моменту подачі документів. Заявник отримує повідомлення протягом 3 днів після прийняття рішення.

Як перевірити призначення субсидії на порталі ПФУ
Як перевірити призначення субсидії на порталі ПФУ

Форми повідомлення

Пенсійний фонд України може повідомити про результати призначення субсидії кількома способами, серед яких три — через інтернет:

  • В електронному вигляді на електронну пошту, якщо був обраний такий канал комунікації.
  • Через портал "Дія" в особистому кабінеті заявника чи в розділі звернень.
  • Через портал ПФУ в розділі "Індивідуальні повідомлення", дані про виплачену допомогу — в розділі "Моя субсидія".
  • В паперовій формі під підпис.

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримувачі субсидії зобов’язані інформувати органи ПФУ про будь-які зміни, які можуть впливати на призначення субсидії, протягом 30 днів з моменту їх виникнення. Серед них, зокрема, виїзд частини родини за кордон.

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#Субсидії