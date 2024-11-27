Як перевірити призначення субсидії онлайн: є тільки три способи

Субсидію розраховують індивідуально

В Україні тим, хто не може самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги, надають субсидію. Претендувати на неї можуть не всі, а тільки ті кому дозволяє майновий та соціальний стан.

Як отримати субсидію

Громадяни України та іноземці, що легально проживають на території держави, можуть подавати заяви про отримання субсидій до:

Територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ).

Виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Центри надання адміністративних послуг.

Порталу "Дія", порталу ПФУ та додатку для телефонів від пенсійного фонду

У відділення ПФ поштою.

Необхідні документи для субсидії

Для призначення житлової субсидії необхідно подати:

Заяву про призначення субсидії.

Декларація про доходи та витрати.

Додаткові документи, такі як довідки про доходи, договір наймання житла (за потреби), договір про реструктуризацію боргу, акт обстеження матеріально-побутових умов тощо.

Отримання повідомлення про призначення чи відмову

Рішення про призначення, ненадання (коли субсидія складає 0 грн, але особа має на неї право) або відмову у призначені субсидії надають протягом 10 календарних днів з моменту подачі документів. Заявник отримує повідомлення протягом 3 днів після прийняття рішення.

Як перевірити призначення субсидії на порталі ПФУ

Форми повідомлення

Пенсійний фонд України може повідомити про результати призначення субсидії кількома способами, серед яких три — через інтернет:

В електронному вигляді на електронну пошту, якщо був обраний такий канал комунікації.

Через портал "Дія" в особистому кабінеті заявника чи в розділі звернень.

Через портал ПФУ в розділі "Індивідуальні повідомлення", дані про виплачену допомогу — в розділі "Моя субсидія".

В паперовій формі під підпис.

Раніше "Телеграф" розповідав, що отримувачі субсидії зобов’язані інформувати органи ПФУ про будь-які зміни, які можуть впливати на призначення субсидії, протягом 30 днів з моменту їх виникнення. Серед них, зокрема, виїзд частини родини за кордон.