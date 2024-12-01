Навіщо діти в СРСР їли проїзні квитки: відповідь вас точно здивує

Школярі могли з’їдати лише певні квитки

У Радянському Союзі було у людей багато дивних звичок і забобонів, які зараз викликають подив. Наприклад, на той час у громадському транспорті запросто можна було побачити, як школярі їдять проїзні квитки.

Хоча таке видовище може здатися справді дикістю, але така поведінка дітей мала причину. Справа в тому, що з’їдали "щасливий квиток". Про це пише OBOZ.UA.

Діти особливо вірили у різні ритуали, які б допомогли бути щасливими. Одним із них був підрахунок цифр на проїзному документі.

Квитки у транспорті СРСР нумерувалися шестизначним кодом. І "щасливими" тоді вважалися ті, у яких сума перших трьох цифр та трьох останніх збігалася. Наприклад, якщо розділити серійний номер 243612 навпіл, та був скласти всі цифри, то вийде 2+4+3=9, і навіть 6+1+2=9. Це означає, що квиток був "щасливим".

Проте мало було одержати такий квиток. Діти вірили, що він подіє, тільки якщо його з’їсти.

Але важливо було не лише отримати на руки щасливий білет. Щоб він подіяв, його треба було з’їсти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим діти в СРСР замінювали жуйку. Всі ці варіанти зовсім не вважаються їстівними та використовуються в інших цілях.