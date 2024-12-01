Зачем дети в СССР ели проездные билеты: ответ вас точно удивит

Школьники могли съедать только определенные билеты

В Советском Союзе было у людей было много странных привычек и суеверий, которые сейчас вызывают удивление. Например, в те времена в общественном транспорте запросто можно было увидеть, как школьники едят проездные билеты.

Хотя такое зрелище может показаться действительно дикостью, но у такого поведения детей была причина. Все дело в том, что съедали "счастливый билет". Об этом пишет OBOZ.UA.

Дети особенно верили в различные ритуалы, которые помогли бы быть счастливыми. Одним из них был подсчет цифр на проездном документе.

Билеты в транспорте в СССР нумеровались шестизначным кодом. И "счастливыми" тогда считались те, в которых сумма первых трех цифр и трех последних совпадала. К примеру, если разделить серийный номер 243612 пополам, а затем сложить все цифры, то получится 2+4+3=9, а также 6+1+2=9. Это значит, что билет был "счастливым".

Однако мало было получить такой билет. Дети верили, что он подействует, только если его съесть.

Но важно было не только получить на руки счастливый билет. Чтобы он подействовал, его нужно было съесть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем дети в СССР заменяли жвачку. Все эти варианты вовсе не считаются съедобными и используются в других целях.