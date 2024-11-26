Ці речі з СРСР слугують господиням і досі: пошукайте їх у себе

Ви будете здивовані

Люди, які застали часи СРСР, скаржаться, що сучасна техніка виходить з ладу значно частіше, ніж те, що виготовляли в Радянському Союзі. Причин тому може бути чимало – радянські люди через дефіцит використовували речі дуже обережно, більшість техніки була суто механічною, що збільшувало її довговічність.

Що цікаво, у багатьох квартирах досі можна знайти чимало предметів радянського виробництва, а деякі з них навіть використовують у господарстві. "Телеграф" розповідає про це детальніше.

Прес для часнику

За допомогою цього механічного пристрою можна подрібнювати часник, колоти горіхи, видаляти кісточки з вишень. Звісно, і зараз у будь-якому великому супермаркеті можна купити новенький прес для часнику. Проте не у всіх є така потреба, адже вироблений ще в СРСР кухонний гаджет досі цілком успішно справляється зі своїми задачами.

Механічна м’ясорубка

Радянські м’ясорубки були позбавлені всього цього, що є нині у сучасних м'ясорубках. Вони являли собою металеву трубку, обертальний механізм із ручкою, леза та декілька насадок. Вироблялись ці м’ясорубки з чавуну та сталі і працювали на ручній тязі. Потужність роботи залежала виключно від фізичної сили людини, яка користувалась пристроєм.

Пельменниця

Зараз, щоби додати пельменям вартості, на пачці пишуть, що це ручна ліпка. В часи СРСР придбати пачку хороших напівфабрикатів було практично нереально. Тому пельмені ліпили вдома самостійно. І щоби не витрачати на це купу часу, використовували спеціальний трафарет, який дозволяв одним натисканням приготувати аж 37 штук.

Настільна лампа

У часи, коли будь-яка паперова робота робилась, власне, на папері, а люди писали виключно вручну, настільні лампи були обов’язковим предметом у кожному домі. Щоби пристрій прослужив довше, його корпус виготовляли з металу або з витривалого карболіту. Чимало таких ламп служать своїм господарям і досі.

Раніше "Телеграф" писав, чому в СРСР на стіни вішали килими.