Не тільки дефіцитні продукти: що було доступно заможним людям у СРСР

Що було недоступним для звичайних громадян, еліта могла отримати легко

Відомий усім дефіцит товарів та товарів у Радянському Союзі поширювався далеко не на всіх. Були категорії громадян, які могли собі дозволити набагато більше, адже вони мали доступ до всіх цих благ, обмежених для інших або зовсім недоступних.

Йдеться про доступ до подорожей, різних товарів, житла, автомобілів тощо. Про це пише OBOZ.UA.

Поки що більшість людей стояло в чергах, щоб купити хліб, молоко та інші необхідні продукти, партійні функціонери, співробітники спецслужб та інші привілейовані категорії громадян мали змогу вільно купити дефіцитні продукти, алкоголь та інші товари у спеціальних магазинах.

Подібна історія була і з нерухомістю. Більшість радянських громадян мріяла про власну квартиру, проте отримати її було непросто. Цей процес займав багато часу. І умови не можна було назвати розкішними. У той час як привілейовані верстви населення, як правило, мали змогу отримати більш просторі та комфортабельні квартири у престижних районах міста.

Ще один привілей заможних людей в СРСР – подорожі. Вона була доступна обмеженому колу осіб, які у державних структурах чи мали особливі заслуги перед державою. Варто додати, що навіть поїздки на вітчизняні курорти були доступні не всім.

Також символом статусу був автомобіль. Більшість не мала можливості його придбати через дефіцит і велику вартість. А привілейовані верстви населення мали змогу придбати більш престижні моделі автомобілів або отримати їх за службовим розпорядженням.

Подарунки з-за кордону були свідченням високого статусу. Повертаючись із закордонних відряджень, радянська еліта наводила із собою якнайбільше іноземних речей. Це одяг, косметика, техніка та інше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому туалетний папір в СРСР був дефіцитним товаром.