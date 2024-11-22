Дивні зачіски з СРСР, на які сьогодні страшно дивитись

Без сміху не поглянеш

За часів СРСР люди мали досить специфічне уявлення про те, що таке мода та стиль. Чого тільки варті радянські зачіски, які раніше носили останні модниці та заради них навіть стояли в чергах до перукарів.

Сьогодні ж подібні експерименти з волоссям стали символом несмаку та відлунням старомодності. Зачіски в СРСР, на жаль, не прикрашали зовнішність людини, а навпаки підкреслювали всі недоліки.

"Телеграф" зібрав найдивніші зачіски, які були модними за радянських часів, але зараз виглядають безглуздо і навіть страшно.

Об’ємне каре

Саме об’ємне каре було однією з наймодніших і найпопулярніших зачісок у СРСР. Модниці прагнули зробити волосся якомога об’ємнішим, що перетворювало їх голови на подобу гриба і робило їх непропорційно великими.

Сьогодні таке "диво" нагадує клоунський перуку та дійсно дивує.

"Аврора"

Наприкінці 70-х та на початку 80-х дівчата стали наслідувати стиль американських актрис. Тоді й виникла у Радянському Союзі зачіска "Аврора".

Така укладка відрізнялася надоб’ємом і поєднувала в собі стрижку з хімічною завивкою та начосом. У житті такий "шедевр" на голові виглядав безглуздо.

"Гаврош"

Ця зачіска також була популярна в Союзі. Її основна ідея — це творчий безлад на голові, який не вимагав щоденного укладання. У реальному ж житті така стрижка мала досить "своєрідний" вигляд.

Для створення максимального ефекту модники робили суперначес на маківці, яка стриглася коротше, а решта волосся просто стирчало в різні боки. Виглядало це як банальна недоглянутість.

"Паж"

Ця укладка стала популярною у 70-ті роки і носили її як чоловіки, так і дівчата. Особливістю стрижки була щільна та густа чолка, яка добре обрамляла обличчя, в результаті чого волосся виглядало як "шапочка".

Однак підходила така зачіска тільки тим щасливчикам, які мали густе волосся. В інших випадках "Паж" виглядав безглуздо і підкреслював всі недоліки свого власника.

Завивка та "кульбаба" на голові

Радянські модниці любили завивку і мода на неї не згасала до середини 90-х. Через використання агресивних компонентів волосся після хімзавивки ставало дуже сухим і ламким. При цьому локони стирчали в різні боки і з ними було важко впоратися.

На короткому ж волоссі завивка і зовсім виглядала дивно, а голова перетворювалася на "кульбаба". І далеко не всі спроби зробити гарні та пружні штучні локони були вдалими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо у СРСР вішали невелику сталеву баночку собі на пояс. Цей аксесуар був дуже популярним серед радянських людей, але його призначення для багатьох сучасних людей залишається загадкою.