Арендаторы имеют право на субсидию, иногда даже договор не требуется

Сумма субсидии считается индивидуально, в зависимости от состояния семьи

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине при подаче документов в декабре назначаются с месяца заявки. Получать такой вид помощи от государства могут не только владельцы или зарегистрированные в квартире лица.

В Минсоцполитики напоминают — право на субсидию имеет и семья, которая арендует дом или квартиру. Важное условие – у арендаторов должен быть договор найма квартиры. Также он должен быть действителен, а состав домохозяйства указывается в нем.

Особенность для категории арендаторов, которые являются внутренне перемещенными лицами. Они могут не заключать договор на аренду, однако нужно будет добавить в пакет документов на получение субсидии справки ВПЛ.

Важное замечание: если вы уже получали субсидию по основному месту жительства или регистрации, перед подачей документов следует отказаться от получения субсидии на предыдущем месте. Если отдельно начинает жить часть семьи, то основной получатель по старому адресу должен подать уточняющий документ в Пенсионный фонд. Обратиться в ПФУ для назначения субсидии можно удобным способом: по почте, придя лично или воспользовавшись онлайн подачей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому кроме арендаторов и ВПЛ еще нужно подготовить дополнительные документы для получения субсидии. Они нужны в частности, если один из совершеннолетних членов семьи – студент.