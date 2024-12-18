Родина командира скандальної 211-ої бригади виявилася "безхатьками" . Нові деталі скандалу

Поліцейські підозрюють Побережнюка у зловживанні службовим становищем

Сім’я командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, який отримав підозру після гучного скандалу, офіційно ніде не мешкає. Цікаво, що офіцера підозрюють у нелегальному будівництві будинку з використанням підлеглих.

Про це повідомляє 368.media, посилаючись на дані із декларації дружини Побережнюка. Вона працює у Кам’янець-Подільському районному ТЦК та СП і з 2019 року подає декларації, де, як зазначається у статті, вказується, що вона щорічно заробляє приблизно 350 тисяч гривень та інших доходів не має. Також у неї немає квартири, будинку, авто тощо. Не зазначено навіть майно, що є у користуванні. Єдине, що задекларовано, це ділянка на 2,5 тис. кв. м у селі Павшино Мукачівського району Закарпатської області у 2021 році. Вартість майна не вказана.

Враховуючи, що жінка не вказує на стан свого чоловіка, журналісти приходять до висновку, що родина Побережнюка виходить ніде не проживає, а також живе на відносно невелику зарплату.

Нагадаємо, що правоохоронці підозрюють Побережнюка у зловживанні службовим становищем. Він міг використати чотирьох військових, щоб нелегально збудувати собі будинок.

Також ми повідомляли про нові деталі з приводу знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади. Їх били до розриву органів.